"Expendabelles": wraca pomysł stworzenia żeńskiego spin-offu serii "Niezniszczalni"

Eclectic Pictures oraz Hollywood Ventures Group pracują nad żeńską odsłoną serii "Niezniszczalni". Projekt nosi roboczy tytuł "Expendabelles" i ma być nowym otwarciem dla cyklu stworzonego przez Sylvestra Stallone'a.
"Expendabelles": czas na niezniszczalne kobiety
Pomysł na kobiecą wersję "Niezniszczalnych
" pojawił się ponad dekadę temu. W 2014 roku planowano realizację filmu w reżyserii Roberta Luketica
, twórcy "Legalnej blondynki
". Projekt ten ostatecznie nie doczekał się jednak realizacji.
"Expendabelles" w nowej odsłonie ma być tzw origin story.
Jego akcja będzie się rozgrywać pod koniec lat 90., w okresie napięć związanych z pluskwą milenijną oraz niepewnością geopolityczną. Producenci zapowiadają "stylowe, pełne akcji widowisko", które rozszerzy mitologię "Niezniszczalnych
", a zarazem będzie samodzielną historią o nowym pokoleniu elitarnych agentek.
Film powstaje przy wsparciu studia Lionsgate, które pod koniec ubiegłego roku przejęło prawa do marki "Niezniszczalni".
Producentka Heidi Jo Markel podkreśliła, że od dawna istnieje globalne zainteresowanie kobiecymi seriami kina akcji. Jej zdaniem właśnie teraz nadszedł odpowiedni moment, by wprowadzić do uniwersum "Niezniszczalnych" nową generację bohaterek.
Pierwsza część "Niezniszczalnych
" zadebiutowała w kinach w 2010 roku i zapoczątkowała serię pełną gwiazd kina akcji. Obok Stallone’a w kolejnych odsłonach pojawiali się m.in. Jason Statham
, Jet Li
, Arnold Schwarzenegger
, Harrison Ford
czy Wesley Snipes
.
Hollywood w ostatnich latach kilkukrotnie próbowało stworzyć kobiecą serię sensacyjną na podobną skalę. Produkcje takie jak "355
" z Jessicą Chastain
czy reboot "Aniołków Charliego
" nie osiągnęły jednak oczekiwanych wyników finansowych. Twórcy „Expendabelles” liczą, że tym razem uda się stworzyć kobiece widowisko akcji, które odniesie sukces zarówno artystyczny, jak i komercyjny.
Zwiastun filmu "Niezniszczalni"