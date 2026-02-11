Newsy Filmy Drugie okrążenie. Sequel "F1" na horyzoncie
Filmy

Drugie okrążenie. Sequel "F1" na horyzoncie

World of Reel / autor: /
Drugie okrążenie. Sequel &quot;F1&quot; na horyzoncie
źródło: Getty Images
autor: Jayce Illman
Kasowy i artystyczny sukces "F1" sprawił, że o sequelu widowiska spekulowało się już od dawna. Teraz producent Jerry Bruckheimer rzucił na sprawę trochę światła. 

Jerry Bruckheimer zapowiada sequel "F1"


W rozmowie z BBC, która obyła się przy okazji wtorkowego lunchu dla osób nominowanych do Oscarów, Bruckheimer przyznał, że jest zaskoczony i podekscytowany nominacją w kategorii najlepszy film. Potwierdził też, że Apple Studios dało zielone światło sequelowi "F1". 

Realizacja tego filmu była prawdziwym wyzwaniem, bo musieliśmy przetrwać kilka strajków – ale koniec końców film spodobał się widzom na całym świecie. Nigdy wcześniej nie pracowałem z Bradem Pittem, współpraca z nim była naprawdę ekscytująca – powiedział o pierwszej części. 

jerry-bruckheimer-f1-sequel-co-obejrzec-vod-oscary-apple-tv.jpg Getty Images © Michael Kovac

Tradycyjnie szczegóły dotyczące fabuły trzymane są w tajemnicy. Po entuzjastycznej wypowiedzi producenta wydaje się bardzo prawdopodobne, że Pitt powróci do roli Sonny'ego Hayesa. 

Reżyser Joseph Kosinski pracuje tymczasem nad scenariuszem "Top Gun 3", który pisze wspólnie z Ehrenem Krugerem. Ma też wyreżyserować dla Apple Studios niezatytułowany thriller o UFO, a już tego lata zaczyna prace na planie "Policjantów z Miami". Gwiazdami rebootu kultowego serialu będą Austin Butler i Michael B. Jordan

Zobacz zwiastun "F1"


"F1: Film" zadebiutował na ekranach w czerwcu ubiegłego roku. Dzieło Josepha Kosinskiego walczy o Oscary w czterech kategoriach: najlepszy film, najlepszy montaż, najlepszy dźwięk i najlepsze efekty specjalne. Przypominamy zwiastun: 


F1: Film  (2025)

 F1: Film

