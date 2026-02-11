Drugie okrążenie. Sequel "F1" na horyzoncie

Kasowy i artystyczny sukces "F1" sprawił, że o sequelu widowiska spekulowało się już od dawna. Teraz producent Jerry Bruckheimer rzucił na sprawę trochę światła. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Jerry Bruckheimer zapowiada sequel "F1"
W rozmowie z BBC, która obyła się przy okazji wtorkowego lunchu dla osób nominowanych do Oscarów, Bruckheimer
przyznał, że jest zaskoczony i podekscytowany nominacją w kategorii najlepszy film. Potwierdził też, że Apple Studios dało zielone światło sequelowi "F1
". Realizacja tego filmu była prawdziwym wyzwaniem, bo musieliśmy przetrwać kilka strajków – ale koniec końców film spodobał się widzom na całym świecie. Nigdy wcześniej nie pracowałem z Bradem Pittem, współpraca z nim była naprawdę ekscytująca
– powiedział o pierwszej części.
Getty Images © Michael Kovac
Tradycyjnie szczegóły dotyczące fabuły trzymane są w tajemnicy. Po entuzjastycznej wypowiedzi producenta wydaje się bardzo prawdopodobne, że Pitt
powróci do roli Sonny'ego Hayesa.
Reżyser Joseph Kosinski
pracuje tymczasem nad scenariuszem "Top Gun 3", który pisze wspólnie z Ehrenem Krugerem
. Ma też wyreżyserować dla Apple Studios niezatytułowany thriller o UFO, a już tego lata zaczyna prace na planie "Policjantów z Miami
". Gwiazdami rebootu kultowego serialu będą Austin Butler
i Michael B. Jordan
.
Zobacz zwiastun "F1"
"F1: Film
" zadebiutował na ekranach w czerwcu ubiegłego roku. Dzieło Josepha Kosinskiego
walczy o Oscary w czterech kategoriach: najlepszy film, najlepszy montaż, najlepszy dźwięk i najlepsze efekty specjalne. Przypominamy zwiastun: