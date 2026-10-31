"FREAK SHOW" – najstraszniej czuły film tego Halloween. Już w kinach!

Kto jest dziś "freakiem"? Kto decyduje o tym, co jest normalne? I co się dzieje, kiedy osoby dotychczas oglądane przejmują scenę i same zaczynają decydować o tym, jak chcą być widziane? To będzie najstraszniej czuły film tego Halloween!
"FREAK SHOW
" Łukasza Rondudy
i Filipa Pawlaka
to poruszająca opowieść o inności, bliskości i potrzebie bycia dostrzeżonym. Film, który zamiast straszyć, wywraca nasze wyobrażenia o tym, co normalne.
Halloweenowa noc. Grupa młodych artystów przygotowuje niezwykły spektakl – "freak show". Na zaproszenie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie biorą na warsztat pełną uprzedzeń tradycję wystawiania "dziwolągów" i odwracają jej zasady. Oswajają to, czego inni się boją, podważają obowiązujące kanony piękna i pokazują swoje ciała bez wstydu, za to z odwagą, humorem i dumą. Łukasz Ronduda
i Filip Pawlak
przyglądają się swoim bohaterom bez łatwych wzruszeń. Interesuje ich człowiek: jego pragnienia, ambicje, poczucie humoru, wrażliwość i potrzeba bycia częścią wspólnoty. To kino, które potrafi jednocześnie rozbawić, zaskoczyć i poruszyć. I które przypomina, że granica między tym, co zwyczajne, a tym, co niezwykłe, bywa znacznie bardziej umowna, niż chcielibyśmy wierzyć.
"FREAK SHOW
" to jeden z najciekawszych i najbardziej oryginalnych polskich filmów tego roku – odważny, przewrotny i pełen energii. Miał swoją premierę na festiwalu Millennium Docs Against Gravity, gdzie brał udział w Konkursie Polskim. Spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem krytyków, a przede wszystkim publiczności.
Już w kinach studyjnych i Cinema City: https://www.cinema-city.pl/filmy/freak-show/
Informacja sponsorowana