Newsy Filmy "FREAK SHOW" – najstraszniej czuły film tego Halloween. Już w kinach!
Filmy

"FREAK SHOW" – najstraszniej czuły film tego Halloween. Już w kinach!

Informacja sponsorowana /
https://www.filmweb.pl/news/%22FREAK+SHOW%22+%E2%80%93+najstraszniej+czu%C5%82y+film+tego+Halloween.+Ju%C5%BC+w+kinach-169424
&quot;FREAK SHOW&quot; – najstraszniej czuły film tego Halloween. Już w kinach!
źródło: Materiały prasowe
Kto jest dziś "freakiem"? Kto decyduje o tym, co jest normalne? I co się dzieje, kiedy osoby dotychczas oglądane przejmują scenę i same zaczynają decydować o tym, jak chcą być widziane? To będzie najstraszniej czuły film tego Halloween!

"FREAK SHOW" Łukasza Rondudy i Filipa Pawlaka to poruszająca opowieść o inności, bliskości i potrzebie bycia dostrzeżonym. Film, który zamiast straszyć, wywraca nasze wyobrażenia o tym, co normalne. 


Halloweenowa noc. Grupa młodych artystów przygotowuje niezwykły spektakl – "freak show". Na zaproszenie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie biorą na warsztat pełną uprzedzeń tradycję wystawiania "dziwolągów" i odwracają jej zasady. Oswajają to, czego inni się boją, podważają obowiązujące kanony piękna i pokazują swoje ciała bez wstydu, za to z odwagą, humorem i dumą. 

Łukasz Ronduda i Filip Pawlak przyglądają się swoim bohaterom bez łatwych wzruszeń. Interesuje ich człowiek: jego pragnienia, ambicje, poczucie humoru, wrażliwość i potrzeba bycia częścią wspólnoty. To kino, które potrafi jednocześnie rozbawić, zaskoczyć i poruszyć. I które przypomina, że granica między tym, co zwyczajne, a tym, co niezwykłe, bywa znacznie bardziej umowna, niż chcielibyśmy wierzyć.


"FREAK SHOW"  to jeden z najciekawszych i najbardziej oryginalnych polskich filmów tego roku – odważny, przewrotny i pełen energii. Miał swoją premierę na festiwalu Millennium Docs Against Gravity, gdzie brał udział w Konkursie Polskim. Spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem krytyków, a przede wszystkim publiczności. 

Już w kinach studyjnych i Cinema City: https://www.cinema-city.pl/filmy/freak-show/
Informacja sponsorowana

Freak Show  (2026)

 Freak Show

Najnowsze Newsy

Gramatyka w komiksie

Rankingi Filmy

Te sceny z "Władcy Pierścieni" do dziś wywołują ciarki

4 komentarze
Seriale

"S.W.A.T." opanował CANAL+. A premiera "S.W.A.T. Exiles" już wkrótce

Wybierz film Billy'ego Wildera na listopadowy pokaz w Iluzjonie

3 komentarze
Seriale

Zdjęcia do 3. sezonu "Wielkich kłamstewek" już ruszyły?

2 komentarze
Inne Seriale

Serialowy Snape o reakcjach fanów: Byłem na to gotowy

45 komentarzy
VOD Seriale

"Harry Potter": to oni wcielają się w duchy domów Hogwartu

10 komentarzy