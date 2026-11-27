W przyszłym roku swoją premierę będzie mieć gra "Fable". Wygląda na to, że fani gier, w których można rozmawiać z postaciami, będą w siódmym niebie.
Imponująca liczba dialogów w nowym "Fable"
Playground Games w rozmowie z portalem Games Industry ujawniło, że na potrzeby gry "Fable" nagrano ponad 150 tysięcy kwestii dialogowych!
Pracowało nad nimi ponad 100 aktorów
z różnych zakątków Wielkiej Brytanii, by zapewnić różnorodność akcentów.
Dla porównania "Skyrim
" miał ok. 60 tysięcy kwestii dialogowych, a "Fallout 4
" – 110 tysięcy.
"Fable
" będzie RPGiem z pełnowartościowym, otwartym światem. Gracze dostaną pełną swobodę eksploracji – będzie można iść, gdzie się chce – a także szerokie możliwości personalizacji postaci i stylu rozgrywki, obejmujące walkę wręcz, broń dystansową oraz magię. Oprócz głównych zadań pojawią się aktywności poboczne, takie jak dorywcze prace, romanse, kupowanie domów czy zwykłe rozmowy z mieszkańcami Albionu.
Jednym z kluczowych elementów ma być tzw. "Living Population". Według studia w świecie gry znajdzie się ponad 1000 NPCów – każdy z unikalnym imieniem, zawodem, osobowością i codzienną rutyną. Postacie niezależne chodzą do pracy, wracają do własnych domów i reagują na działania gracza. System reputacji sprawi, że wieści o naszych czynach będą się rozchodzić po osadach, wpływając na to, jak jesteśmy postrzegani.
Zwiastun gry "Fable"