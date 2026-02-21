Newsy Filmy "Face/Off 2" traci reżysera! Co stanie się z projektem?
Przynajmniej od 2019 roku trwa zamieszanie wokół "Face/Off 2" – realizowanego po latach sequela kultowego thrillera Johna Woo z 1997 roku. Okazuje się, że kulisy planowanej produkcji przypominają drzwi obrotowe – choć do filmu dołączyli John Travolta i Nicolas Cage, dziś portal Collider donosi o odejściu reżysera Adama Wingarda.


"Face/Off 2" traci reżysera. Co teraz?



Znany z filmu "Godzilla vs. Kong" Wingard był związany z projektem od 2021 roku. Jego wizja na "Face/Off 2" przekonała zarówno studio, jak i Travoltę oraz Cage'a. Wingard zaznaczał, że bez zaangażowania aktorów z oryginału nie będzie w stanie stworzyć produkcji po swojemu. Jak się dziś okazuje, nie uda mu się to nawet z nimi na pokładzie.



Według danych serwisu Collider po odejściu Wingarda "Face/Off 2" dalej pozostaje dla studia priorytetem. Rezygnacja dotychczasowego reżysera nie oznacza zatrzymania procesu rozwoju produkcji. Przedstawiciele Paramount mieli już rozpocząć poszukiwania właściwego następcy reżysera. Nie wiadomo, co oznacza to dla scenariusza produkcji, pisanego przez Simona Barretta przy wsparciu i zaangażowaniu Wingarda.

Wiemy, że to na pewno nie fabuła produkcji zmusiła twórcę do opuszczenia projektu. W tracie premiery swojego ostatniego filmu, "Godzilla i Kong: Nowe imperium", ówczesną wersję scenariusza Wingard określił mianem "niesamowitej". Dodał też, że prace nad produkcją idą "pełną parą", która – jak widać – zdążyła przez półtora roku mocno ostygnąć.

"Bez twarzy" – o czym opowiadał film?



Oryginał w reżyserii Johna Woo opowiadał historię agenta FBI Seana Archera, który obsesyjnie tropi niebezpiecznego terrorystę Castora Troya. Gdy wreszcie dochodzi do konfrontacji, w wyniku strzelaniny ranny Troy zapada w śpiączkę. Okazuje się jednak, że wcześniej zdążył podłożyć w Los Angeles bombę biologiczną, a miejsce jej ukrycia zna tylko jego brat, przebywający w więzieniu Pollux Troy. Aby ocalić mieszkańców miasta, Archer decyduje się na niebezpieczną tajną misję: pozwala sobie przeszczepić twarz Castora i daje się zamknąć w więzieniu razem z Polluxem. Tymczasem Castor budzi się ze śpiączki, zmusza chirurgów do przeszczepienia mu twarzy agenta, po czym zabija wszystkich, którzy wiedzieli o zamianie. Życie Archera staje się koszmarem.

