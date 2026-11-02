Wielkie gwiazdy kina akcji w świątecznej komedii. Oto zwiastun

Boże Narodzenie coraz bliżej. Platforma Prime Video podzieliła się pełnym zwiastunem komedii "Facet z workiem" z Arnoldem Schwarzeneggerem i Alanem Ritchsonem w rolach głównych.
Zobacz zwiastun "Faceta z workiem"
"Facet z workiem
" trafi na Prime Video już 2 grudnia. Główne role grają w nim Arnold Schwarzenegger
i Alan Ritchson
, którym towarzyszy Awkwafina
. Krótkie wideo możecie zobaczyć poniżej:
Gdy zbuntowany elf (Awkwafina
) kradnie worek świętego Mikołaja (Schwarzenegger
), Boże Narodzenie staje pod znakiem zapytania. Na szczęście dzięki liście "niegrzecznych dzieci" Mikołaj szybko znajduje człowieka, który może pomóc w odzyskaniu fantów. Jest nim złodziej Vance (Ritchson
). Wraz ze zmontowaną przez niego ekipą składającą się z innych niegrzecznych dzieci (oraz niewielką pomocą elfów i reniferów) bohaterowie ruszają, by dokonać skoku życia.
Twórcy zapowiadają, że film będzie obfitować w sceny akcji, ale nie zabraknie w nim też humoru i wzruszających momentów.
Najważniejsze role Arnolda SchwarzeneggeraArnold Schwarzenegger
zapisał się w historii kina (i sercach fanów) dzięki rolom w takich filmach jak "Terminator
" Jamesa Camerona
i "Predator
" Johna McTiernana
. W jego filmografii znajdziemy liczne filmy akcji ("Conan Barbarzyńca
", "Commando
", "Uciekinier
", "Pamięć absolutna
", "Bohater ostatniej akcji
", "Prawdziwe kłamstwa
", "Niezniszczalni
"), ale też komedie ("Bliźniacy
", "Gliniarz w przedszkolu
" "Junior
"). Aktualnie jego filmografię zamyka zrealizowany dla Netfliksa serial szpiegowski "FUBAR
".
Skąd znamy Alana Ritchsona?Alan Ritchson
najlepiej znany jest z tytułowej roli w serialu "Reacher
" – adaptacji cyklu książek Lee Childa
(do roli tej wrócił w spin-offie "Neagley
"). W jego CV znajdziemy też seriale "Blue Mountain State
", "Blood Drive
" i "Titans
" oraz takie filmy jak "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia
", "Wojownicze żółwie ninja
" i "Wojownicze żółwie ninja: Wyjście z cienia
", "Polowanie na drużbów
", "Niewidzialna
". W ostatnich latach mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Szybkich i wściekłych 10
", dramacie "Aniołowie są wśród nas
", komedii wojennej "Ministerstwo Niebezpiecznych Drani"
, kryminale "Motor City
" czy zrealizowanym dla Netfliksa thrillerze sci-fi "Maszyna do zabijania
". W ubiegłym miesiącu na ekrany kin trafił jego nowy akcyjniak pt. Runner
".