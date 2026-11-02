Newsy Wielkie gwiazdy kina akcji w świątecznej komedii. Oto zwiastun
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Wielkie gwiazdy kina akcji w świątecznej komedii. Oto zwiastun

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Facet+z+workiem%22%3A+Arnold+Schwarzenegger+i+Alan+Ritchson+w+%C5%9Bwi%C4%85tecznej+komedii+Prime+Video-169454
Wielkie gwiazdy kina akcji w świątecznej komedii. Oto zwiastun
źródło: materialy promocyjne
Boże Narodzenie coraz bliżej. Platforma Prime Video podzieliła się pełnym zwiastunem komedii "Facet z workiem" z Arnoldem Schwarzeneggerem i Alanem Ritchsonem w rolach głównych.

Zobacz zwiastun "Faceta z workiem"


"Facet z workiem" trafi na Prime Video już 2 grudnia. Główne role grają w nim Arnold Schwarzenegger i Alan Ritchson, którym towarzyszy Awkwafina. Krótkie wideo możecie zobaczyć poniżej:



Gdy zbuntowany elf (Awkwafina) kradnie worek świętego Mikołaja (Schwarzenegger), Boże Narodzenie staje pod znakiem zapytania. Na szczęście dzięki liście "niegrzecznych dzieci" Mikołaj szybko znajduje człowieka, który może pomóc w odzyskaniu fantów. Jest nim złodziej Vance (Ritchson). Wraz ze zmontowaną przez niego ekipą składającą się z innych niegrzecznych dzieci (oraz niewielką pomocą elfów i reniferów) bohaterowie ruszają, by dokonać skoku życia.

Twórcy zapowiadają, że film będzie obfitować w sceny akcji, ale nie zabraknie w nim też humoru i wzruszających momentów.

Najważniejsze role Arnolda Schwarzeneggera


Arnold Schwarzenegger zapisał się w historii kina (i sercach fanów) dzięki rolom w takich filmach jak "Terminator" Jamesa Camerona i "Predator" Johna McTiernana. W jego filmografii znajdziemy liczne filmy akcji ("Conan Barbarzyńca", "Commando", "Uciekinier", "Pamięć absolutna", "Bohater ostatniej akcji", "Prawdziwe kłamstwa", "Niezniszczalni"), ale też komedie ("Bliźniacy", "Gliniarz w przedszkolu" "Junior"). Aktualnie jego filmografię zamyka zrealizowany dla Netfliksa serial szpiegowski "FUBAR". 
 

Skąd znamy Alana Ritchsona?


Alan Ritchson najlepiej znany jest z tytułowej roli w serialu "Reacher" – adaptacji cyklu książek Lee Childa (do roli tej wrócił w spin-offie "Neagley"). W jego CV znajdziemy też seriale "Blue Mountain State", "Blood Drive" i "Titans" oraz takie filmy jak "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia", "Wojownicze żółwie ninja" i "Wojownicze żółwie ninja: Wyjście z cienia", "Polowanie na drużbów", "Niewidzialna". W ostatnich latach mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Szybkich i wściekłych 10", dramacie "Aniołowie są wśród nas", komedii wojennej "Ministerstwo Niebezpiecznych Drani", kryminale "Motor City" czy zrealizowanym dla Netfliksa thrillerze sci-fi "Maszyna do zabijania". W ubiegłym miesiącu na ekrany kin trafił jego nowy akcyjniak pt. Runner".

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