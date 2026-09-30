"Facet z workiem": Arnold Schwarzenegger i Alan Ritchson w świątecznej komedii akcji

Do Bożego Narodzenia zostało jeszcze wprawdzie sporo czasu, ale dystrybutorzy już teraz zaczynają prezentować zwiastuny świątecznych hitów. Platforma Prime Video podzieliła się zapowiedzią komedii "Facet z workiem", w której zobaczymy dwie wielkie gwiazdy kina akcji.
Zobacz zwiastun "Faceta z workiem"
"Facet z workiem
" trafi na Prime Video już 2 grudnia. Główne role grają w nim Arnold Schwarzenegger
i Alan Ritchson
, którym towarzyszy Awkwafina
. Krótkie wideo możecie zobaczyć poniżej:
Gdy zbuntowany elf (Awkwafina
) kradnie worek świętego Mikołaja (Schwarzenegger
), Boże Narodzenie staje pod znakiem zapytania. Ale od czego jest lista "niegrzecznych dzieci"? Mikołaj szybko znajduje człowieka, który może pomóc w odzyskaniu fantów. Jest nim złodziej Vance (Ritchson
). Wraz ze zmontowaną przez niego ekipą składającą się z innych niegrzecznych dzieci (oraz niewielką pomocą elfów i reniferów) Mikołaj i Vance ruszają, by dokonać skoku życia.
Twórcy zapowiadają, że film obfitować będzie nie tylko w sceny akcji, ale też humor i wzruszające momenty.
Skąd znamy Alana Ritchsona?Alan Ritchson
najlepiej znany jest z tytułowej roli w serialu "Reacher
" – adaptacji cyklu książek Lee Childa
. W jego CV znajdziemy też seriale "Blue Mountain State
", "Blood Drive
" i "Titans
" oraz takie filmy jak "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia
", "Wojownicze żółwie ninja
" i "Wojownicze żółwie ninja: Wyjście z cienia
", "Polowanie na drużbów
", "Niewidzialna
". W ostatnich latach mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Szybkich i wściekłych 10
", dramacie "Aniołowie są wśród nas
", komedii wojennej "Ministerstwo Niebezpiecznych Drani"
, kryminale "Motor City
" czy zrealizowany, dla Netfliksa thrillerze sci-fi "Maszyna do zabijania
". Aktualnie jego filmografię zamyka "Neagley
", czyli spin-off "Reachera
". Na ekrany polskich kin zmierza "Runner
" – nowy akcyjniak z jego udziałem.
Najważniejsze role Arnolda SchwarzeneggeraArnold Schwarzenegger
zapisał się w historii kina (i sercach fanów) dzięki rolom w takich filmach jak "Terminator
" Jamesa Camerona
i "Predator
" Johna McTiernana
. W jego filmografii znajdziemy liczne filmy akcji ("Conan Barbarzyńca
", "Commando", "Uciekinier
", "Pamięć absolutna
", "Bohater ostatniej akcji
", "Prawdziwe kłamstwa
", "Niezniszczalni
"), ale też komedie ("Bliźniacy
", "Gliniarz w przedszkolu
" "Junior
"). Aktualnie jego filmografię zamyka zrealizowany dla Netfliksa serial szpiegowski "FUBAR
".