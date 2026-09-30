Newsy "Facet z workiem": Arnold Schwarzenegger i Alan Ritchson w świątecznej komedii akcji
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"Facet z workiem": Arnold Schwarzenegger i Alan Ritchson w świątecznej komedii akcji

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Facet+z+workiem%22%3A+Arnold+Schwarzenegger+i+Alan+Ritchson+w+%C5%9Bwi%C4%85tecznej+komedii+akcji-168855
&quot;Facet z workiem&quot;: Arnold Schwarzenegger i Alan Ritchson w świątecznej komedii akcji
źródło: materialy promocyjne
Do Bożego Narodzenia zostało jeszcze wprawdzie sporo czasu, ale dystrybutorzy już teraz zaczynają prezentować zwiastuny świątecznych hitów. Platforma Prime Video podzieliła się zapowiedzią komedii "Facet z workiem", w której zobaczymy dwie wielkie gwiazdy kina akcji.

Zobacz zwiastun "Faceta z workiem"


"Facet z workiem" trafi na Prime Video już 2 grudnia. Główne role grają w nim Arnold Schwarzenegger i Alan Ritchson, którym towarzyszy Awkwafina. Krótkie wideo możecie zobaczyć poniżej:



Gdy zbuntowany elf (Awkwafina) kradnie worek świętego Mikołaja (Schwarzenegger), Boże Narodzenie staje pod znakiem zapytania. Ale od czego jest lista "niegrzecznych dzieci"? Mikołaj szybko znajduje człowieka, który może pomóc w odzyskaniu fantów. Jest nim złodziej Vance (Ritchson). Wraz ze zmontowaną przez niego ekipą składającą się z innych niegrzecznych dzieci (oraz niewielką pomocą elfów i reniferów) Mikołaj i Vance ruszają, by dokonać skoku życia.

Twórcy zapowiadają, że film obfitować będzie nie tylko w sceny akcji, ale też humor i wzruszające momenty. 

Skąd znamy Alana Ritchsona?


Alan Ritchson najlepiej znany jest z tytułowej roli w serialu "Reacher" – adaptacji cyklu książek Lee Childa. W jego CV znajdziemy też seriale "Blue Mountain State", "Blood Drive" i "Titans" oraz takie filmy jak "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia", "Wojownicze żółwie ninja" i "Wojownicze żółwie ninja: Wyjście z cienia", "Polowanie na drużbów", "Niewidzialna". W ostatnich latach mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Szybkich i wściekłych 10", dramacie "Aniołowie są wśród nas", komedii wojennej "Ministerstwo Niebezpiecznych Drani", kryminale "Motor City" czy zrealizowany, dla Netfliksa thrillerze sci-fi "Maszyna do zabijania". Aktualnie jego filmografię zamyka "Neagley", czyli spin-off "Reachera". Na ekrany polskich kin zmierza "Runner" – nowy akcyjniak z jego udziałem. 


Najważniejsze role Arnolda Schwarzeneggera


Arnold Schwarzenegger zapisał się w historii kina (i sercach fanów) dzięki rolom w takich filmach jak "Terminator" Jamesa Camerona i "Predator" Johna McTiernana. W jego filmografii znajdziemy liczne filmy akcji ("Conan Barbarzyńca", "Commando", "Uciekinier", "Pamięć absolutna", "Bohater ostatniej akcji", "Prawdziwe kłamstwa", "Niezniszczalni"), ale też komedie ("Bliźniacy", "Gliniarz w przedszkolu" "Junior"). Aktualnie jego filmografię zamyka zrealizowany dla Netfliksa serial szpiegowski "FUBAR".

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