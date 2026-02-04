Newsy Seriale Czy serialowy "Fallout" odpowiada na palące pytanie dotyczące gry?
Czy serialowy "Fallout" odpowiada ostatecznie na pytanie, które zakończenie gry "Fallout: New Vegas" jest kanoniczne? Głos w tej sprawie zabrali współtwórca marki - Todd Howard - oraz showrunnerka Geneva Robertson-Dworet

Uwaga! Spoilery dotyczące serialu i gry.

Twórcy "Fallouta" o obowiązującym kanonie




Howard przyznał, że kwestia kanonu jest w zespole regularnie dyskutowana - zarówno przy pracy nad serialem, jak i przy kolejnych grach. Jak podkreśla, twórcom zależy na zachowaniu szacunku wobec wcześniejszych historii i doświadczeń graczy. Zamiast narzucać jedną "oficjalną" wersję wydarzeń, historię "Fallouta" ukazją z perspektywy jego bohaterów, co oznacza, że różne postacie mogą przedstawiać sprzeczne relacje dotyczące przeszłości.

Mimo tej ostrożności, odcinki 7 i 8 drugiego sezonu wywołały spekulacje wśród fanów. Widzowie zaczęli zastanawiać się, czy serial sugeruje, że to organizacja Enklawa odpowiada za wywołanie wielkiej wojny nuklearnej, a także czy scenariusz nie skłania się ku zakończeniu „The House Always Wins” z "New Vegas", w którym Robert House przejmuje kontrolę nad New Vegas, eliminując pozostałe frakcje.

Przypomnijmy, że gra oferowała cztery różne finały: zwycięstwo Legionu Cezara, przejęcie miasta przez Nową Republikę Kalifornijską, dominację House’a lub tzw. zakończenie "Yes Man", w którym gracz sam staje się władcą miasta. Oficjalnie żadna z tych wersji nigdy nie została uznana za obowiązującą w całym uniwersum.

Robertson-Dworet zaznacza jednak, że serial nie miał na celu unieważniania żadnego z tych zakończeń. Jej zdaniem pokazane wydarzenia należy traktować jako sposób na zadanie nowych pytań i wprowadzenie Enklawy jako jednej z kluczowych sił w świecie przedstawionym, a nie jako ostateczne rozstrzygnięcie wieloletnich sporów fanów.
Howard dodaje, że taka otwartość jest zamierzona i pozwala serii rozwijać się dalej. Jak mówi, w świecie "Fallouta" historia przedstawiona jest w taki sposób, by możliwe były różne interpretacje. 

"Fallout" - zwiastun 2. sezonu



