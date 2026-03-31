"Fallout": Amazon ujawnia wyniki oglądalności 2. sezonu. Jest hit?
"Fallout": Amazon ujawnia wyniki oglądalności 2. sezonu. Jest hit?

https://www.filmweb.pl/news/%22Fallout%22.+83+miliony+widz%C3%B3w+drugiego+sezonu+serialu+Prime+Video.+Amazon+poda%C5%82+dane-165872
&quot;Fallout&quot;: Amazon ujawnia wyniki oglądalności 2. sezonu. Jest hit?
Amazon ujawnił, że drugi sezon serialu "Fallout" przyciągnął ogromną widownię na całym świecie. Z danych Prime Video wynika, że w ciągu pierwszych 13 tygodni od premiery (czyli od 16 grudnia 2025 roku) produkcję obejrzały przynajmniej częściowo 83 miliony widzów.

To wynik, który wśród powracających seriali daje "Falloutowi" drugie miejsce w historii platformy. Adaptacja popularnej gry ustępuje jedynie drugiemu sezonowi "Reachera" z lat 2023–2024.

Jednocześnie w trakcie emisji drugiego sezonu wzrost oglądalności zanotował też sezon pierwszy. Oba łącznie przyciągnęły wtedy globalnie około 100 milionów widzów, którzy obejrzeli przynajmniej fragment serialu. Peter Friedlander z Amazon MGM Studios wyraził radość z osiągniętego wyniku, komplementując kreatywność twórców. Dodał też, że oba dotychczasowe sezony należą do czterech największych premier platformy, a rozwój marki będzie kontynuowany przy okazji trzeciego sezonu.

Druga odsłona serialu zmieniła sposób dystrybucji - zamiast pokazania wszystkich odcinków naraz, zdecydowano się na model cotygodniowy. W Stanach Zjednoczonych produkcja przez dziewięć tygodni utrzymywała się w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych seriali streamingowych według rankingu Nielsena.

Trzeci sezon serialu jest już zamówiony. Zdjęcia mają rozpocząć się latem. W obsadzie serialu są m.in. Ella Purnell, Walton Goggins, Aaron Moten oraz Kyle MacLachlan.

Fallout" - zwiastun

Serial na podstawie jednej z najlepszych serii gier w historii. "Fallout" to opowieść o tym, co się ma i czego się nie ma w świecie, w którym niewiele zostało.

