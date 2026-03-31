"Fallout": Amazon ujawnia wyniki oglądalności 2. sezonu. Jest hit?

Amazon ujawnił, że drugi sezon serialu "Fallout" przyciągnął ogromną widownię na całym świecie. Z danych Prime Video wynika, że w ciągu pierwszych 13 tygodni od premiery (czyli od 16 grudnia 2025 roku) produkcję obejrzały przynajmniej częściowo 83 miliony widzów.
Świetny wynik "Fallouta"
To wynik, który wśród powracających seriali daje "Falloutowi
" drugie miejsce w historii platformy. Adaptacja popularnej gry ustępuje jedynie drugiemu sezonowi "Reachera
" z lat 2023–2024.
Jednocześnie w trakcie emisji drugiego sezonu wzrost oglądalności zanotował też sezon pierwszy. Oba łącznie przyciągnęły wtedy globalnie około 100 milionów widzów, którzy obejrzeli przynajmniej fragment serialu. Peter Friedlander
z Amazon MGM Studios wyraził radość z osiągniętego wyniku, komplementując kreatywność twórców. Dodał też, że oba dotychczasowe sezony należą do czterech największych premier platformy, a rozwój marki będzie kontynuowany przy okazji trzeciego sezonu.
Druga odsłona serialu zmieniła sposób dystrybucji - zamiast pokazania wszystkich odcinków naraz, zdecydowano się na model cotygodniowy. W Stanach Zjednoczonych produkcja przez dziewięć tygodni utrzymywała się w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych seriali streamingowych według rankingu Nielsena.
Trzeci sezon serialu jest już zamówiony. Zdjęcia mają rozpocząć się latem. W obsadzie serialu są m.in. Ella Purnell
, Walton Goggins
, Aaron Moten
oraz Kyle MacLachlan
Serial na podstawie jednej z najlepszych serii gier w historii. "Fallout" to opowieść o tym, co się ma i czego się nie ma w świecie, w którym niewiele zostało.