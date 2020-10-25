"Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" na Disney+. Jest data premiery... i 10-godzinny film!

Widowisko Marvela "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" można już oficjalnie oglądać bez wychodzenia z domu. Jednak trzeba za ten przywilej dodatkowo zapłacić. Wkrótce użytkownicy platformy Disney+ będą mogli film oglądać bez dodatkowych opłat.
"Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" już za chwilę w ofercie Disney+
Przypomnijmy, że "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" trafiła do kin w lipcu. Na dużych ekranach zarobiła ponad 520 milionów dolarów. To najlepszy wynik z trzech tegorocznych premier Marvel Studios i ósmy najlepszy wynik hollywoodzkiej premiery w tym roku.
Na płatnych platformach streamingowych widowisko zadebiutowało pod koniec września. A teraz dowiadujemy się, że premiera na Disney+ została zaplanowana na 5 listopada.
Pierwsza Rodzina Marvela staje przed swoim najtrudniejszym wyzwaniem. Zmuszeni do balansowania między rolą bohaterów a siłą rodzinnych więzi, muszą obronić Ziemię przed wygłodniałym kosmicznym bogiem Galactusem i jego heroldem, Srebrną Surferką.