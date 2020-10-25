Newsy Filmy "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" na Disney+. Jest data premiery... i 10-godzinny film!
"Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" na Disney+. Jest data premiery... i 10-godzinny film!

Widowisko Marvela "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" można już oficjalnie oglądać bez wychodzenia z domu. Jednak trzeba za ten przywilej dodatkowo zapłacić. Wkrótce użytkownicy platformy Disney+ będą mogli film oglądać bez dodatkowych opłat.

"Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" już za chwilę w ofercie Disney+



Przypomnijmy, że "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" trafiła do kin w lipcu. Na dużych ekranach zarobiła ponad 520 milionów dolarów. To najlepszy wynik z trzech tegorocznych premier Marvel Studios i ósmy najlepszy wynik hollywoodzkiej premiery w tym roku.

Na płatnych platformach streamingowych widowisko zadebiutowało pod koniec września. A teraz dowiadujemy się, że premiera na Disney+ została zaplanowana na 5 listopada.


Pierwsza Rodzina Marvela staje przed swoim najtrudniejszym wyzwaniem. Zmuszeni do balansowania między rolą bohaterów a siłą rodzinnych więzi, muszą obronić Ziemię przed wygłodniałym kosmicznym bogiem Galactusem i jego heroldem, Srebrną Surferką

Gwiazdami filmu są: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn oraz Ebon Moss-Bachrach. Całość wyreżyserował Matt Shakman.

Marvel w ciekawy sposób uczcił moment ogłoszenia daty premiery. Wypuścił bowiem na YouTubie wideo z czekającym (na premierę) Stworem. Wideo trwa... prawie 10 godzin!

Sprawdźcie zresztą sami:

