"Fantastyczna 4" stawia pierwsze kroki w streamingu

Najnowsze widowisko Marvela "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" już wkrótce rozpocznie podbój domowych kin. Tak w każdym razie twierdzi Entertainment Weekly.
Kiedy zobaczymy "Fantastyczną 4: Pierwsze kroki" bez wychodzenia z domu?
Jak donosi EW, amerykańska premiera widowiska MCU "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" na platformach streamingowych
została wyznaczona na 23 września
. Od tego momentu będzie można wypożyczyć lub też kupić na własność wersję cyfrową filmu. Na razie nie wiadomo, kiedy tytuł trafi do oferty platformy Disney+.
EW podaje również datę premiery "Fantastycznej 4
" na 4K Ultra HD, Blu-ray i DVD
. Fani fizycznych nośników muszą się jednak uzbroić w cierpliwość, bo płyty z widowiskiem trafią na rynek dopiero 14 października
. "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki"
miała swoją premierę w kinach pod koniec lipca. Do teraz film zarobił w kinach prawie 519 milionów dolarów
. Aktualnie jest to drugi najbardziej kasowy tytuł Disneya w tym roku.
Pierwsza Rodzina Marvela staje przed swoim najtrudniejszym wyzwaniem. Zmuszeni do balansowania między rolą bohaterów a siłą rodzinnych więzi, muszą obronić Ziemię przed wygłodniałym kosmicznym bogiem Galactusem i jego heroldem, Srebrnym Surferem.
Gwiazdami filmu są: Pedro Pascal
, Vanessa Kirby
, Joseph Quinn
oraz Ebon Moss-Bachrach
. Całość wyreżyserował Matt Shakman
.
Zwiastun filmu "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki"