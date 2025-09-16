Newsy Filmy "Fantastyczna 4" stawia pierwsze kroki w streamingu
"Fantastyczna 4" stawia pierwsze kroki w streamingu

Najnowsze widowisko Marvela "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" już wkrótce rozpocznie podbój domowych kin. Tak w każdym razie twierdzi Entertainment Weekly.

Kiedy zobaczymy "Fantastyczną 4: Pierwsze kroki" bez wychodzenia z domu?



Jak donosi EW, amerykańska premiera widowiska MCU "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" na platformach streamingowych została wyznaczona na 23 września. Od tego momentu będzie można wypożyczyć lub też kupić na własność wersję cyfrową filmu. Na razie nie wiadomo, kiedy tytuł trafi do oferty platformy Disney+.

EW podaje również datę premiery "Fantastycznej 4" na 4K Ultra HD, Blu-ray i DVD. Fani fizycznych nośników muszą się jednak uzbroić w cierpliwość, bo płyty z widowiskiem trafią na rynek dopiero 14 października.


"Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" miała swoją premierę w kinach pod koniec lipca. Do teraz film zarobił w kinach prawie 519 milionów dolarów. Aktualnie jest to drugi najbardziej kasowy tytuł Disneya w tym roku.

Pierwsza Rodzina Marvela staje przed swoim najtrudniejszym wyzwaniem. Zmuszeni do balansowania między rolą bohaterów a siłą rodzinnych więzi, muszą obronić Ziemię przed wygłodniałym kosmicznym bogiem Galactusem i jego heroldem, Srebrnym Surferem. 

Gwiazdami filmu są: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn oraz Ebon Moss-Bachrach. Całość wyreżyserował Matt Shakman.

Zwiastun filmu "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki"




