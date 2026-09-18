"Far Cry" w drodze na ekran. Gwiazdy w obsadzie

Noah Hawley i Rob Mac pracują nad adaptacją popularnej serii strzelanek "Far Cry". Projekt powstaje dla stacji FX. Jak podaje The Hollywood Reporter, do obsady dołączyły właśnie nowe gwiazdy.
Gwiazdy w obsadzie "Fary Cry"
Do obsady "Far Cry
" dołączyli Jennifer Jason Leigh
("Tu zdarzy się coś strasznego
"), Hamish Linklater
("Gen V
") i Sam Spruell
("Rycerz siedmiu królestw
"), którzy w przeszłości mieli już okazję współpracować z Hawleyem
(mogliśmy ich zobaczyć w "Fargo
", "Legionie
" i "Obcym: Ziemi
"), a także Brendan Gleeson
("Duchy Inisherin
") i Jamie Demetriou
("Cruella
"). Wcześniej potwierdzono udział Lizzy Caplan
("Iluzja 2
", "Iluzja 3
") i Steve'a Buscemiego
("Cudotwórcy
"). Jedną z ról ma zagrać też Mac
("Mythic Quest
"), który wraz z Hawleyem
pracuje nad scenariuszem i pełni obowiązki producenta wykonawczego.
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Noah Hawley
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Rob Mac
Szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy; nie wiadomo też, jakie role przypadły aktorom. Serial, podobnie jak seria gier Ubisoftu, zaplanowany jest jako antologia: każdy sezon ma opowiadać nową historię z nowymi bohaterami i nową obsadą. Do tej pory najbardziej znaną adaptacją "Far Cry
" jest film Uwego Bolla
z Tilem Schweigerem
, Emmanuelle Vaugier
i Udo Kierem
w rolach głównych.
Skąd znamy Noah Hawleya?Noah Hawley
to amerykański scenarzysta, reżyser i producent najlepiej znany jako twórca seriali "Legion
", "Fargo
" i "Obcy: Ziemia
". W jego CV znajdziemy też takie tytuły jak "Kości
", "Komisariat drugi
" czy "Alibi
" (reż. Matt Checkowski
, Kurt Mattila
) i "Lucy wśród gwiazd
". Aktualnie pracuje też nad scenariuszem kryminału / thrillera "Nowhere Fast", który ma także wyreżyserować. Do roli głównej został zaangażowany Chris Pine
.
Skąd znamy Roba Maca?Rob Mac
to amerykański aktor i scenarzysta, twórca seriali "U nas w Filadelfii
" i "Mythic Quest
" (w których również występował). Zagrał też niewielkie role w takich filmach jak "Zdrada
" (reż. Alan J. Pakula
), "Adwokat
" (reż. Steven Zaillian
), "Cudowni chłopcy
" (reż. Curtis Hanson
) czy "Deadpool & Wolverine
" (reż. Shawn Levy
). Gościnnie pojawił się w takich produkcjach jak "Ostry dyżur
", "Lost: Zagubieni
", "Fargo
", "Gra o tron
" czy "Misja: Podstawówka
".
Zobacz zwiastun gry "Far Cry 6"
Akcja wydanej w 2021 roku gry "Far Cry 6"
toczy się na rządzonej przez lokalnego dyktatora Antóna Castillo (Giancarlo Esposito
) wyspie Yara. Gracz wciela się w Dani Rojas (lub Daniego Rojasa) – postać walczącą o wolność dla swojej ojczyzny. Przypominamy zwiastun: