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"Far Cry" w drodze na ekran. Gwiazdy w obsadzie

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Far+Cry%22%3A+Jennifer+Jason+Leigh+i+Brendan+Gleeson+w+obsadzie+serialu+tw%C3%B3rcy+%22Fargo%22-168655
&quot;Far Cry&quot; w drodze na ekran. Gwiazdy w obsadzie
źródło: Getty Images
autor: Maya Dehlin
Noah Hawley i Rob Mac pracują nad adaptacją popularnej serii strzelanek "Far Cry". Projekt powstaje dla stacji FX. Jak podaje The Hollywood Reporter, do obsady dołączyły właśnie nowe gwiazdy.

Gwiazdy w obsadzie "Fary Cry"


Do obsady "Far Cry" dołączyli Jennifer Jason Leigh ("Tu zdarzy się coś strasznego"), Hamish Linklater ("Gen V") i Sam Spruell ("Rycerz siedmiu królestw"), którzy w przeszłości mieli już okazję współpracować z Hawleyem (mogliśmy ich zobaczyć w "Fargo", "Legionie" i "Obcym: Ziemi"), a także Brendan Gleeson ("Duchy Inisherin") i Jamie Demetriou ("Cruella"). Wcześniej potwierdzono udział Lizzy Caplan ("Iluzja 2", "Iluzja 3") i Steve'a Buscemiego ("Cudotwórcy"). Jedną z ról ma zagrać też Mac ("Mythic Quest"), który wraz z Hawleyem pracuje nad scenariuszem i pełni obowiązki producenta wykonawczego.

GettyImages-2272982740.jpg Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis
Noah Hawley
GettyImages-2273512206.jpg Getty Images © Brianna Bryson

Rob Mac

Szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy; nie wiadomo też, jakie role przypadły aktorom. Serial, podobnie jak seria gier Ubisoftu, zaplanowany jest jako antologia: każdy sezon ma opowiadać nową historię z nowymi bohaterami i nową obsadą. Do tej pory najbardziej znaną adaptacją "Far Cry" jest film Uwego Bolla z Tilem Schweigerem, Emmanuelle Vaugier i Udo Kierem w rolach głównych.

Skąd znamy Noah Hawleya?


Noah Hawley to amerykański scenarzysta, reżyser i producent najlepiej znany jako twórca seriali "Legion", "Fargo" i "Obcy: Ziemia". W jego CV znajdziemy też takie tytuły jak "Kości", "Komisariat drugi" czy "Alibi" (reż. Matt Checkowski, Kurt Mattila) i "Lucy wśród gwiazd". Aktualnie pracuje też nad scenariuszem kryminału / thrillera "Nowhere Fast", który ma także wyreżyserować. Do roli głównej został zaangażowany Chris Pine.

Skąd znamy Roba Maca?


Rob Mac to amerykański aktor i scenarzysta, twórca seriali "U nas w Filadelfii" i "Mythic Quest" (w których również występował). Zagrał też niewielkie role w takich filmach jak "Zdrada" (reż. Alan J. Pakula), "Adwokat" (reż. Steven Zaillian), "Cudowni chłopcy" (reż. Curtis Hanson) czy "Deadpool & Wolverine" (reż. Shawn Levy). Gościnnie pojawił się w takich produkcjach jak "Ostry dyżur", "Lost: Zagubieni", "Fargo", "Gra o tron" czy "Misja: Podstawówka".

Zobacz zwiastun gry "Far Cry 6"


Akcja wydanej w 2021 roku gry "Far Cry 6" toczy się na rządzonej przez lokalnego dyktatora Antóna Castillo (Giancarlo Esposito) wyspie Yara. Gracz wciela się w Dani Rojas (lub Daniego Rojasa) – postać walczącą o wolność dla swojej ojczyzny. Przypominamy zwiastun: 


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