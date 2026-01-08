Newsy Filmy Festiwale i nagrody "Farciarz Gilmore 2" z nominacją od Gildii Reżyserów!
"Farciarz Gilmore 2" z nominacją od Gildii Reżyserów!

W środę Amerykańska Gildia Reżyserów rozpoczęła ujawnianie nominowanych do swoich dorocznych nagród. Wczoraj poznaliśmy walczących o nagrody za reżyserię seriali i filmów streamingowych.

78. Nagrody Amerykańskiej Gildii Reżyserów - lista nominowanych



Nominacje w najważniejszych kategoriach, czyli dla reżysera filmu kinowego i za debiut pełnometrażowy, zostaną ogłoszone dziś.

Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 7 lutego w The Beverly Hilton Hotel.

Zwiastun filmu "Farciarz Gilmore 2"




REŻYSERIA SERIALU DRAMATYCZNEGO
Liza Johnson - "Dyplomatka" odc. Amagansett
Amanda Marsalis - "The Pitt" odc. 6:00 P.M.
Janus Metz - "Gwiezdne wojny: Andor" odc. Who Are You?
Ben Stiller - "Rozdzielenie" odc. Cold Harbor
John Wells - "The Pitt" odc. 7:00 A.M.

REŻYSERIA SERIALU KOMEDIOWEGO
Lucia Aniello - "Hacks" odc. A Slippery Slope
Janicza Bravo - "The Bear" odc. Worms
Seth Rogen i Evan Goldberg - "Studio" odc. The Oner
Christopher Storer - "The Bear" odc. Bears
Mike White - "Biały Lotos" odc. Denials

REŻYSERIA SERIALU LIMITOWANEGO LUB ANTOLOGII
Jason Bateman - "Black Rabbit" odc. The Black Rabbits
Antonio Campos - "Bestia we mnie" odc. Sick Puppy
Lesli Linka Glatter - "Dzień zero" odc. 6
Shannon Murphy - "Kwestia seksu i śmierci" odc. It’s Not That Serious
Ally Pankiw - "Czarne lustro" odc. Common People

REŻYSERIA FILMU TELEWIZYJNEGO
Jesse Armstrong - "Mountainhead"
Stephen Chbosky - "Babcie"
Scott Derrickson - "Wąwóz"
Michael Morris - "Bridget Jones: Szalejąc za facetem"
Kyle Newacheck - "Farciarz Gilmore 2"

REŻYSERIA FILMU DOKUMENTALNEGO
Mścisław Czernow - "2000 metrów do Andrijiwki"
Geeta Gandbhir - "Idealna sąsiadka"
Sara Khaki i Mohammad Reza Eyni - "Cięcie skał"
Elizabeth Lo - "Mistress Dispeller"
Laura Poitras i Mark Obenhaus - "Zatajone: Seymour Hersh na tropie prawdy"

