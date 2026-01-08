"Farciarz Gilmore 2" z nominacją od Gildii Reżyserów!

W środę Amerykańska Gildia Reżyserów rozpoczęła ujawnianie nominowanych do swoich dorocznych nagród. Wczoraj poznaliśmy walczących o nagrody za reżyserię seriali i filmów streamingowych.
78. Nagrody Amerykańskiej Gildii Reżyserów - lista nominowanych
Nominacje w najważniejszych kategoriach, czyli dla reżysera filmu kinowego i za debiut pełnometrażowy, zostaną ogłoszone dziś.
Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 7 lutego w The Beverly Hilton Hotel.
Zwiastun filmu "Farciarz Gilmore 2" REŻYSERIA SERIALU DRAMATYCZNEGO Liza Johnson
- "Dyplomatka
" odc. Amagansett Amanda Marsalis
- "The Pitt
" odc. 6:00 P.M. Janus Metz
- "Gwiezdne wojny: Andor
" odc. Who Are You? Ben Stiller
- "Rozdzielenie
" odc. Cold Harbor John Wells
- "The Pitt
" odc. 7:00 A.M. REŻYSERIA SERIALU KOMEDIOWEGO Lucia Aniello
- "Hacks
" odc. A Slippery Slope Janicza Bravo
- "The Bear
" odc. Worms Seth Rogen
i Evan Goldberg
- "Studio
" odc. The Oner Christopher Storer
- "The Bear
" odc. Bears Mike White
- "Biały Lotos
" odc. Denials REŻYSERIA SERIALU LIMITOWANEGO LUB ANTOLOGII Jason Bateman
- "Black Rabbit
" odc. The Black Rabbits Antonio Campos
- "Bestia we mnie
" odc. Sick Puppy Lesli Linka Glatter
- "Dzień zero
" odc. 6 Shannon Murphy
- "Kwestia seksu i śmierci
" odc. It’s Not That Serious Ally Pankiw
- "Czarne lustro
" odc. Common People REŻYSERIA FILMU TELEWIZYJNEGO Jesse Armstrong
- "Mountainhead
" Stephen Chbosky
- "Babcie
" Scott Derrickson
- "Wąwóz
" Michael Morris
- "Bridget Jones: Szalejąc za facetem
" Kyle Newacheck
- "Farciarz Gilmore 2
" REŻYSERIA FILMU DOKUMENTALNEGO Mścisław Czernow
- "2000 metrów do Andrijiwki
" Geeta Gandbhir
- "Idealna sąsiadka
" Sara Khaki
i Mohammad Reza Eyni
- "Cięcie skał
" Elizabeth Lo
- "Mistress Dispeller
" Laura Poitras
i Mark Obenhaus
- "Zatajone: Seymour Hersh na tropie prawdy
"