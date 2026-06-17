Newsy Seriale Inne Jeremy Clarkson choruje na raka prostaty. Podzielił się diagnozą w "Farmie Clarksona"
Seriale / Inne

Jeremy Clarkson choruje na raka prostaty. Podzielił się diagnozą w "Farmie Clarksona"

BBC / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Farma+Clarksona%22%3A+Jeremy+Clarkson+ujawnia%2C+%C5%BCe+choruje+na+raka+prostaty-167138
Jeremy Clarkson choruje na raka prostaty. Podzielił się diagnozą w &quot;Farmie Clarksona&quot;
źródło: Getty Images
autor: John Keeble
Finałowy odcinek piątego sezonu "Farmy Clarksona" przyniósł zaskakujące i smutne wieści. Popularny prezenter ujawnił, że choruje na raka prostaty.

Jeremy Clarkson o swojej diagnozie


Prezenter podzielił się smutną informacją w najnowszym odcinku "Farmy Clarksona". Nie wiadomo, kiedy dokładnie nagrano materiał, w którym mówi o chorobie. Zdjęcia do piątego sezonu, którego emisja zakończyła się dziś, powstawały w 2024 i 2025 roku. W ostatniej scenie finałowego odcinka Clarkson mówi:

Zaczęliśmy piąty sezon ze mną w szpitalnym łóżku. I oto kończymy sezon – a ja znów jestem w szpitalu. Powiedzmy, że leczenie poszło nie tak. Jeszcze trochę tu poleżę (…). Chciałem powiedzieć, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, widzimy się w sezonie szóstym. A jeśli się nie powiedzie – to nie. Trzymajcie się.

Jeremy Clarkson w programie "Farma Clarksona"

Wcześniej, w rozmowie z Kalebem Cooperem i Charliem Irelandem, ujawnił, że zdiagnozowano u niego raka prostaty. Ma on być agresywny, ale na szczęście został wykryty na wczesnym etapie. Podjął już terapię, w ramach której usunięto mu część prostaty.

We wtorek, na kilka godzin przed emisją odcinka, Clarkson opublikował na Instagrmie krótkie wideo, w którym zapowiedział, że będzie on poruszał trudne tematy. Zazwyczaj staramy się, aby nasz program był utrzymany w sielankowym, pogodnym i zabawnym tonie. Ale dwa finałowe odcinki, które wpadają dziś w nocy, będą zupełnie inne. To będzie trudny seans. Naprawdę, naprawdę trudny – mówił. Oryginalny post znajdziecie poniżej:



Skąd znamy Jeremy'ego Clarksona? Zobacz zwiastun programu "The Grand Tour"


Jeremy Clarkson to brytyjski prezenter telewizyjny i dziennikarz najlepiej znany z programów motoryzacyjnych "Top Gear" i "The Grand Tour" (w wyemitowanym w 2023 roku drugim odcinku piątego sezonu wraz z współprowadzącymi Richardem Hammondem i Jamesem Mayem odwiedził m.in. Polskę – zwiastun poniżej). Popularność przyniosła mu też "Farma Clarksona". Był także gospodarzem quizu "Who Wants to Be a Millionaire". Aktualnie prowadzi "Millionaire Hot Seat". 


Farma Clarksona  (2021)

 Farma Clarksona

Świat według Kaleba: W trasie  (2024)

 Świat według Kaleba: W trasie

Najnowsze Newsy

Wideo Gry

TYLKO DLA DOROSŁYCH: Brutalny zwiastun "Hellraiser: Revival"

Filmy

"Thud": Sarah Michelle Gallar i Rudy Pankow w horrorze o romansie Śmierci i Diabła

3 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Cliff Booth ominie festiwal w Wenecji? Co zamiast niego?

2 komentarze
Filmy

Nowe "X-Men" to "niebezpieczny" film? Kto zagra Bestię?

8 komentarzy
Seriale

"Proud": Czy sztuka może budować pomost między podziałami?

8 komentarzy
Inne Filmy

Netflix kupi "Johna Wicka", "Igrzyska śmierci", "Michaela"?

5 komentarzy
Filmy

Mike Myers potwierdza, że powstanie "Austin Powers 4"

9 komentarzy