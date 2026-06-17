Jeremy Clarkson choruje na raka prostaty. Podzielił się diagnozą w "Farmie Clarksona"

Finałowy odcinek piątego sezonu "Farmy Clarksona" przyniósł zaskakujące i smutne wieści. Popularny prezenter ujawnił, że choruje na raka prostaty.
Jeremy Clarkson o swojej diagnozie
Prezenter podzielił się smutną informacją w najnowszym odcinku "Farmy Clarksona
". Nie wiadomo, kiedy dokładnie nagrano materiał, w którym mówi o chorobie. Zdjęcia do piątego sezonu, którego emisja zakończyła się dziś, powstawały w 2024 i 2025 roku. W ostatniej scenie finałowego odcinka Clarkson
mówi: Zaczęliśmy piąty sezon ze mną w szpitalnym łóżku. I oto kończymy sezon – a ja znów jestem w szpitalu. Powiedzmy, że leczenie poszło nie tak. Jeszcze trochę tu poleżę (…). Chciałem powiedzieć, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, widzimy się w sezonie szóstym. A jeśli się nie powiedzie – to nie. Trzymajcie się.
Jeremy Clarkson w programie "Farma Clarksona"
Wcześniej, w rozmowie z Kalebem Cooperem
i Charliem Irelandem
, ujawnił, że zdiagnozowano u niego raka prostaty. Ma on być agresywny, ale na szczęście został wykryty na wczesnym etapie. Podjął już terapię, w ramach której usunięto mu część prostaty.
We wtorek, na kilka godzin przed emisją odcinka, Clarkson
opublikował na Instagrmie krótkie wideo, w którym zapowiedział, że będzie on poruszał trudne tematy. Zazwyczaj staramy się, aby nasz program był utrzymany w sielankowym, pogodnym i zabawnym tonie. Ale dwa finałowe odcinki, które wpadają dziś w nocy, będą zupełnie inne. To będzie trudny seans. Naprawdę, naprawdę trudny
– mówił. Oryginalny post znajdziecie poniżej:
Skąd znamy Jeremy'ego Clarksona? Zobacz zwiastun programu "The Grand Tour"
Jeremy Clarkson to brytyjski prezenter telewizyjny i dziennikarz najlepiej znany z programów motoryzacyjnych "Top Gear
" i "The Grand Tour
" (w wyemitowanym w 2023 roku drugim odcinku piątego sezonu wraz z współprowadzącymi Richardem Hammondem
i Jamesem Mayem
odwiedził m.in. Polskę – zwiastun poniżej). Popularność przyniosła mu też "Farma Clarksona
". Był także gospodarzem quizu "Who Wants to Be a Millionaire". Aktualnie prowadzi "Millionaire Hot Seat".