"Fast Forever": Reżyser nie wie, czy stanie za kamerą finału serii

Mimo że od premiery filmu "Szybcy i wściekli 10" minęły już trzy lata, kolejna odsłona serii zatytułowana "Fast Forever" wciąż nie ma wyznaczonej daty rozpoczęcia zdjęć. Reżyser Louis Leterrier skomentował sytuację w sposób, który stawia przyszłość projektu pod znakiem zapytania.
W rozmowie z Polygonem przyznał, że wciąż chciałby wyreżyserować finał sagi. Problem polega jednak na tym, że wciąż nie przeczytał najnowszej wersji scenariusza, mimo zapewnień Vina Diesela
, który w ubiegłym tygodniu wyznał, że po przeczytaniu go "wciąż płacze".
W wywiadzie zapytano Leterriera
, czy pracuje nad filmem. Na razie nie, ponieważ kończę inny projekt, ale tak - odpowiedział. Dodał z optymizmem: Ta franczyza musi dobiec końca. Rozpoczęli tę podróż i muszą ją zakończyć. Ktoś musi doprowadzić ją do końca."
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Na pytanie, czy czytał już ten sam scenariusz, który tak poruszył Vina Diesela
, Leterrier
udzielił znacznie bardziej wymijającej odpowiedzi. Chciałbym powiedzieć całą prawdę, ale nie mogę. Zakończenie jest świetne. Miałem ogromne szczęście, że mogłem uczestniczyć w tej franczyzie. Kocham Vina
i Universal, więc... Zobaczymy. Miejmy nadzieję.
Na początku tego roku Vin Diesel
ogłosił, że "Fast Forever
" trafi do kin w marcu 2028 roku. Wszystko inne pozostaje jednak zagadką, łącznie z tym, kto ostatecznie film wyreżyseruje. W ubiegłym tygodniu aktor Alan Ritchson
ujawnił, że produkcja zmaga się z problemami. Widowisko ponoć "jest za drogie", ale "Universal próbuje rozwiązać ten problem". Te doniesienia sprawiły, że wielu fanów zaczęło zastanawiać się, czy premiera w 2028 roku rzeczywiście jest realna.
"Szybcy i wściekli 10": zwiastun