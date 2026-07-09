Zdjęcia do "Fast Forever" jednak nie ruszyły. Vin Diesel zmylił fanów nagraniem z planu

Vin Diesel wywołał ostatnio zamieszanie wśród fanów serii "Szybcy i wściekli". Opublikowane przez aktora nagranie w mediach społecznościowych wielu odebrało jako potwierdzenie rozpoczęcia zdjęć do kolejnej odsłony cyklu. Okazuje się jednak, że była to błędna interpretacja.
Vin Diesel zmylił nagraniem na Instagramie
Na Instagramie Diesel
opowiadał: Jestem na planie. Ludzie ciężko pracują. Niesamowite ekipy działają. Przez ostatnie trzy i pół roku robiliśmy wszystko, aby stworzyć najbardziej niesamowity finał.
Słowa te szybko wywołały falę spekulacji, że produkcja jedenastej części właśnie ruszyła.
W rzeczywistości aktor nie znajdował się na planie filmu. Jak wyjaśniły amerykańskie media, chodziło o materiał promocyjny związany z mistrzostwami świata w piłce nożnej, wyemitowany podczas meczu reprezentacji USA z Belgią. Diesel
ponownie wcielił się w Dominica Toretto, jednak nagranie nie ma związku z powstającym filmem.
Na razie nie pojawiły się żadne konkretne informacje sugerujące rychły start zdjęć do "Szybkich i wściekłych 11
". Nie ogłoszono nowych członków obsady ani innych szczegółów produkcyjnych.
Wiadomo natomiast, że za reżyserię finałowej części ponownie odpowiada Louis Leterrier
, który przejął stery serii po odejściu Justina Lina
podczas realizacji "Szybkich i wściekłych 10
". Film będzie mieć tytuł "Fast Forever
" i zadebiutuje 17 marca 2028 roku.
"Szybcy i wściekli 10" - zwiastun