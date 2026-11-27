Black Friday to dla wielu z nas synonim wielkich wyprzedaży i polowania na okazje w sklepach z elektroniką czy odzieżą. W tym roku jednak Rakuten TV udowadnia, że najlepsze prezenty wcale nie muszą kosztować ani grosza. Platforma przygotowała wyjątkową ofertę, dzięki której nadchodzący weekend upłynie pod znakiem kinowych emocji bez konieczności wyciągania karty płatniczej. Sprawdź, jakie bezpłatne hity czekają na Ciebie w bibliotece Rakuten TV i jak w pełni wykorzystać ten filmowy maraton! © 2022 Twentieth Century Fox Film Corporation and its related entities. All rights reserved
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1. Fight Club
Oparta na debiutanckiej powieści Chucka Palanhiuka historia o zagubionym młodym mężczyźnie z niedalekiej przyszłości. Nie mając rodziny ani przyjaciół, często odwiedza grupy wsparcia dla chorych w celu tworzenia więzi z innymi.
2. Barbarzyńcy
Młoda kobieta rezerwuje dom na wynajem podczas podróży na rozmowę o pracę w Detroit. Dociera na miejsce późno w nocy i odkrywa, że rezerwacja domu jest zdublowana i przebywa tam już dziwny mężczyzna. Wbrew rozsądkowi kobieta decyduje się spędzić w nim noc, ale wkrótce okazuje się, że niespodziewany współlokator ze zdublowanej rezerwacji nie jest największym powodem do obaw.
3. Ad Astra
Astronauta Roy McBride (Brad Pitt) wyrusza w ryzykowną misję na krańce Układu Słonecznego, aby odnaleźć swojego zaginionego ojca i odkryć przyczynę tajemniczych zjawisk zagrażających życiu na Ziemi. To trzymający w napięciu dramat sci-fi, który jest nie tylko wyprawą w głąb kosmosu, ale przede wszystkim poruszającą opowieścią o relacjach rodzinnych i samotności w obliczu nieskończonej pustki.
4. Amsterdam
Oryginalny i wciągający kryminał napisany i wyreżyserowany przez Davida O. Russella. Film opowiada o trojgu przyjaciół, którzy przypadkiem zostają uwikłani w jedną z największych tajemnic USA. Produkcja 20th Century Studios i New Regency. Fikcja oparta na faktach. W rolach głównych Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek i Robert De Niro.
5. Roving Woman
Sara po burzliwej awanturze z chłopakiem traci dom i środki do życia. Zdesperowana kradnie samochód, który staje się jej jedynym schronieniem. Odkrywając jego zawartość, zakochuje się we właścicielu pojazdu i postanawia go odnaleźć. Wyrusza w podróż przez amerykańskie pustkowia, która pozwoli jej przewartościować życiowe pragnienia i priorytety
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