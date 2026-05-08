"Fiume o morte!" zwycięzcą Dokumentalnego Grand Prix FIPRESCI!

W czwartek 7 maja podczas Gali Otwarcia 23. Millennium Docs Against Gravity została przyznana nowa nagroda w świecie kina - Dokumentalne Grand Prix FIPRESCI. To wyróżnienie dla najlepszego filmu dokumentalnego minionego roku, który został wybrany w głosowaniu członków i członkiń Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych z całego świata. MDAG stał się domem nagrody, która każdego roku będzie wręczana podczas otwarcia drugiego największego festiwalu filmów dokumentalnych w Europie i największej polskiej imprezy filmowej. 

Jury, złożone z wszystkich członków FIPRESCI, która reprezentuje ponad 50 sekcji narodowych oraz indywidualnych członków z kolejnych 30 krajów, wybrało zwycięzcę, czyli najlepszy film dokumentalny minionego roku! Pierwszym laureatem Dokumentalnego Grand Prix FIPRESCI okazał się "Fiume o morte!" Igora Bezinovića.

Sto lat po osobliwej okupacji Fiume w 1919 roku przez Gabriele D’Annunzio, urodzony w Rijece reżyser Igor Bezinović wraz z 300 mieszkańcami miasta tworzy wywrotową, punkową rekonstrukcję, która demontuje nacjonalistyczne mity i obnaża spektakl politycznej performatywności.

Pokaz nagrodzonego filmu oraz spotkanie z reżyserem odbędzie się w sobotę 9 maja o godzinie 16:00 w sali nr 3 w Kinotece. Spotkanie poprowadzi Paola Casella, krytyczka filmowa z Włoch, wicedyrektorka FIPRESCI. 


