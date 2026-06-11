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"Fjord": Jest zwiastun filmu nagrodzonego Złotą Palmą!

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Fjord%22%3A+Jest+zwiastun+filmu+nagrodzonego+Z%C5%82ot%C4%85+Palm%C4%85-167067
&quot;Fjord&quot;: Jest zwiastun filmu nagrodzonego Złotą Palmą!
źródło: Materiały prasowe
W internecie właśnie pojawił się pierwszy zwiastun filmu, który zwyciężył podczas tegorocznego Międzynardowoego Festiwalu Filmowego w Cannes. Zobaczcie pierwszą zapowiedź nagrodzonego Złotą Palmą filmu "Fjord" w reżyserii Cristiana Mungiu, którego gwiazdami są Sebastian Stan i Renate Reinsve.
    

O czym opowiada "Fjord"?



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Bohaterami filmu są Mihai (Sebastian Stan) i Lisbet Gheorghiu (Renate Reinsve), imigranci z Rumunii, którzy mieszkają z piątką dzieci w Norwegii, skąd pochodzi Lisbet. Kiedy sąsiedzi zauważają siniaki na córce pary, rodzina zostaje wzięta pod lupę lokalnego systemu sądowniczego.

"Fjord" to drugi film reżysera nagrodzony Złotą Palmą – pierwszym był "4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni". Reżyser był też wyróżniany w Cannes za scenariusz "Za wzgórzami" i reżyserię "Egzaminu".

Podczas konferencji prasowej po canneńskiej gali Mungiu zaznaczył, że "musimy promować postawę, w której nie oceniamy pochopnie".
      
Posługujemy się stereotypami. Dzielimy ludzi na kategorie. Ale ostatecznie uczysz się, że druga strona nie różni się tak bardzo od ciebie. Wszyscy mamy instynkt przetrwania i widzimy w innym wroga. Ale uważamy się za cywilizowanych ludzi. A cywilizacja oznacza umiejętność powstrzymania instynktu i bycia nieco bardziej otwartym. Musimy szanować innych, kontynuował reżyser.

TUTAJ przeczytacie naszą recenzję filmu z festiwalu w Cannes.

"Fjord" – zobacz zwiastun


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