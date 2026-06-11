"Fjord": Jest zwiastun filmu nagrodzonego Złotą Palmą!

W internecie właśnie pojawił się pierwszy zwiastun filmu, który zwyciężył podczas tegorocznego Międzynardowoego Festiwalu Filmowego w Cannes. Zobaczcie pierwszą zapowiedź nagrodzonego Złotą Palmą filmu "Fjord" w reżyserii Cristiana Mungiu, którego gwiazdami są Sebastian Stan i Renate Reinsve.
O czym opowiada "Fjord"?
Bohaterami filmu są Mihai (Sebastian Stan
) i Lisbet Gheorghiu (Renate Reinsve
), imigranci z Rumunii, którzy mieszkają z piątką dzieci w Norwegii, skąd pochodzi Lisbet. Kiedy sąsiedzi zauważają siniaki na córce pary, rodzina zostaje wzięta pod lupę lokalnego systemu sądowniczego. "Fjord" to drugi film reżysera nagrodzony Złotą Palmą – pierwszym był "4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni".
Reżyser był też wyróżniany w Cannes za scenariusz "Za wzgórzami
" i reżyserię "Egzaminu
".
Podczas konferencji prasowej po canneńskiej gali Mungiu
zaznaczył, że "musimy promować postawę, w której nie oceniamy pochopnie". Posługujemy się stereotypami. Dzielimy ludzi na kategorie. Ale ostatecznie uczysz się, że druga strona nie różni się tak bardzo od ciebie. Wszyscy mamy instynkt przetrwania i widzimy w innym wroga. Ale uważamy się za cywilizowanych ludzi. A cywilizacja oznacza umiejętność powstrzymania instynktu i bycia nieco bardziej otwartym. Musimy szanować innych
, kontynuował reżyser. TUTAJ
przeczytacie naszą recenzję filmu z festiwalu w Cannes.
"Fjord" – zobacz zwiastun