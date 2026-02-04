Newsy Filmy Multimedia Wielka, szczęśliwa rodzina? Stan i Reinsve na pierwszym zdjęciu z "Fjordu" Cristiana Mungiu
Filmy / Multimedia

Wielka, szczęśliwa rodzina? Stan i Reinsve na pierwszym zdjęciu z "Fjordu" Cristiana Mungiu

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Fjord%22%3A+Sebastian+Stan+i+Renate+Reinsve+na+pierwszym+zdj%C4%99ciu+z+filmu+Cristiana+Mungiu-165031
Wielka, szczęśliwa rodzina? Stan i Reinsve na pierwszym zdjęciu z &quot;Fjordu&quot; Cristiana Mungiu
źródło: Getty Images
autor: Gilbert Flores
Cristian Mungiu pracuje nad swoim nowym filmem – dramatem "Fjord". Główne role grają Sebastian Stan i Renate Reinsve, którzy mieli już okazję spotkać się na planie innego projektu – czarnej komedii "A Different Man". Zobaczcie ich na pierwszym zdjęciu.

Sebastian Stan i Renate Reinsve na pierwszym zdjęciu z "Fjordu"


"Fjord" to historia oparta na faktach. Reinsve i Stan wcielają się w Lisbet i Mihaia Gheorghiu – małżeństwo zielonoświątkowców, którzy po śmierci rodziców mężczyzny postanawiają wraz z pięciorgiem dzieci przenieść się do Norwegii.



Gdy pewnego dnia córka pary przychodzi do szkoły posiniaczona, społeczność zaczyna podejrzewać, że w ich domu dochodzi do przemocy. Twórcy zapowiadają, że film będzie badał zderzające się światopoglądy, konformizm, tolerancję oraz granice wolności i intymności.

Skąd znamy Sebastiana Stana?


Sebastian Stan najlepiej znany jest z roli Bucky'ego Barnesa, czyli Zimowego Żołnierza. W postać tę wcielił się m.in. w filmach opowiadających o Kapitanie Ameryce – "Pierwszym starciu", "Zimowym Żołnierzu" czy "Wojnie bohaterów" – oraz serialu "Falcon i Zimowy Żołnierz". W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Czarny łabędź", "Marsjanin", "Jestem najlepsza. Ja, Tonya", "Diabeł wcielony", "Fresh", "Inwestorzy amatorzy" czy miniserial "Pam i Tommy". Ostatnio mogliśmy go zobaczyć m.in. w kontrowersyjnym "Wybrańcu", w którym wcielił się w Donalda Trumpa, oraz widowisku MCU "Thunderbolts*".

Skąd znamy Renate Reinsve? Zobacz zwiastun "Wartości sentymentalnej"


Renate Reinsve międzynarodowy rozgłos zyskała za sprawą filmu "Najgorszy człowiek na świecie", który przyniósł jej nagrodę dla najlepszej aktorki na festiwalu w Cannes. W kolejnych latach wystąpiła m.in. w dramacie psychologicznym "Armand", melodramacie sci-fi "Another End" czy serialu "Uznany za niewinnego". W tym miesiącu na ekrany polskich kin trafi "Wartość sentymentalna" – nowy komediodramat Joachima Triera. Za rolę w nim Reinsve została nominowana do Oscara. Przypominamy zwiastun:


Fjord  (2026)

 Fjord

