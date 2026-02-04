Wielka, szczęśliwa rodzina? Stan i Reinsve na pierwszym zdjęciu z "Fjordu" Cristiana Mungiu

Cristian Mungiu pracuje nad swoim nowym filmem – dramatem "Fjord". Główne role grają Sebastian Stan i Renate Reinsve, którzy mieli już okazję spotkać się na planie innego projektu – czarnej komedii "A Different Man". Zobaczcie ich na pierwszym zdjęciu. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Sebastian Stan i Renate Reinsve na pierwszym zdjęciu z "Fjordu"
"Fjord
" to historia oparta na faktach. Reinsve
i Stan
wcielają się w Lisbet i Mihaia Gheorghiu – małżeństwo zielonoświątkowców, którzy po śmierci rodziców mężczyzny postanawiają wraz z pięciorgiem dzieci przenieść się do Norwegii.
Gdy pewnego dnia córka pary przychodzi do szkoły posiniaczona, społeczność zaczyna podejrzewać, że w ich domu dochodzi do przemocy. Twórcy zapowiadają, że film będzie badał zderzające się światopoglądy, konformizm, tolerancję oraz granice wolności i intymności.
Skąd znamy Sebastiana Stana?Sebastian Stan
najlepiej znany jest z roli Bucky'ego Barnesa, czyli Zimowego Żołnierza
. W postać tę wcielił się m.in. w filmach opowiadających o Kapitanie Ameryce
– "Pierwszym starciu
", "Zimowym Żołnierzu
" czy "Wojnie bohaterów
" – oraz serialu "Falcon i Zimowy Żołnierz
". W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Czarny łabędź
", "Marsjanin
", "Jestem najlepsza. Ja, Tonya
", "Diabeł wcielony
", "Fresh
", "Inwestorzy amatorzy
" czy miniserial "Pam i Tommy
". Ostatnio mogliśmy go zobaczyć m.in. w kontrowersyjnym "Wybrańcu
", w którym wcielił się w Donalda Trumpa
, oraz widowisku MCU "Thunderbolts*
".
Skąd znamy Renate Reinsve? Zobacz zwiastun "Wartości sentymentalnej"Renate Reinsve
międzynarodowy rozgłos zyskała za sprawą filmu "Najgorszy człowiek na świecie
", który przyniósł jej nagrodę dla najlepszej aktorki na festiwalu w Cannes. W kolejnych latach wystąpiła m.in. w dramacie psychologicznym "Armand
", melodramacie sci-fi "Another End
" czy serialu "Uznany za niewinnego
". W tym miesiącu na ekrany polskich kin trafi "Wartość sentymentalna
" – nowy komediodramat Joachima Triera
. Za rolę w nim Reinsve
została nominowana do Oscara. Przypominamy zwiastun: