"Fjord": Sebastian Stan na nowych zdjęciach z filmu Cristiana Mungiu

Był już Zimowym Żołnierzem, był Donaldem Trumpem, pora na kolejną metamorfozę Sebastiana Stana. Zobaczcie nowe zdjęcia aktora z filmu "Fjord", w którym zagrał u boku Renate Reinsve. Reżyseruje Cristian Mungiu.
     

"Fjord" to historia oparta na faktach. Reinsve i Stan wcielają się w Lisbet i Mihaia Gheorghiu – małżeństwo zielonoświątkowców, którzy po śmierci rodziców mężczyzny postanawiają wraz z pięciorgiem dzieci przenieść się do Norwegii. Gdy pewnego dnia córka pary przychodzi do szkoły posiniaczona, społeczność zaczyna podejrzewać, że w ich domu dochodzi do przemocy. Twórcy zapowiadają, że film będzie badał zderzające się światopoglądy, konformizm, tolerancję oraz granice wolności i intymności.

Film, który reżyseruje Cristian Mungiu ("4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni", "Za wzgórzami", "Egzamin", "Prześwietlenie"), zadebiutuje na tegorocznym Międzynarodowym festiwalu Filmowym w Cannes. Według pogłosek ma trwać 2 godziny 26 minut.

Reżyser, który był gościem ostatniego Warszawskiego Festiwalu Filmowego, opowiedział nam co nieco o nowym projekcie w wywiadzie. Zobaczcie:

Cristian Mungiu - od rumuńskiej nowej fali do Sebastiana Stana


