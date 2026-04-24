"Fjord": Sebastian Stan na nowych zdjęciach z filmu Cristiana Mungiu

Był już Zimowym Żołnierzem, był Donaldem Trumpem, pora na kolejną metamorfozę Sebastiana Stana. Zobaczcie nowe zdjęcia aktora z filmu "Fjord", w którym zagrał u boku Renate Reinsve. Reżyseruje Cristian Mungiu.
O czym opowie "Fjord"?
"Fjord
" to historia oparta na faktach. Reinsve
i Stan
wcielają się w Lisbet i Mihaia Gheorghiu – małżeństwo zielonoświątkowców, którzy po śmierci rodziców mężczyzny postanawiają wraz z pięciorgiem dzieci przenieść się do Norwegii. Gdy pewnego dnia córka pary przychodzi do szkoły posiniaczona, społeczność zaczyna podejrzewać, że w ich domu dochodzi do przemocy. Twórcy zapowiadają, że film będzie badał zderzające się światopoglądy, konformizm, tolerancję oraz granice wolności i intymności.
Film, który reżyseruje Cristian Mungiu
("4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni
", "Za wzgórzami
", "Egzamin
", "Prześwietlenie
"), zadebiutuje na tegorocznym Międzynarodowym festiwalu Filmowym w Cannes
. Według pogłosek ma trwać 2 godziny 26 minut.
Reżyser, który był gościem ostatniego Warszawskiego Festiwalu Filmowego, opowiedział nam co nieco o nowym projekcie w wywiadzie. Zobaczcie:
Cristian Mungiu - od rumuńskiej nowej fali do Sebastiana Stana