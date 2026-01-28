"Fonda": Mia Goth i Andrew Scott w nowym filmie Justine Triet

Justine Triet, autorka "Anatomii upadku", laureatka Złotej Palmy i Oscara, szykuje swój anglojęzyczny debiut. W filmie zatytułowanym "Fonda" zobaczymy szereg gwiazd. W rolach głównych wystąpią Mia Goth ("Frankenstein") i Andrew Scott ("Ripley"). TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
O czym opowie "Fonda" Justine Triet?
"Fonda" Getty Images © Gareth Cattermole
to psychologiczny thriller, który rozgrywa się w idyllicznej zamkniętej przestrzeni. Film ma być zawrotnym skokiem na głęboka wodę, opowieścią o przesuwających się granicach zdrowego umysłu ogarniętego obsesją i żałobą. Tytuł nie odnosi się do słynnego aktorskiego klanu, tylko do instytucji, wokół której kręci się fabuła.
W filmie wystąpią też Frank Dillane
("Łobuz
") i Nathan Stewart-Jarrett
("Droga do prawdy
"). Udział w filmie negocjuje również Allison Janney
("Dyplomatka
").
Podobno Mia Goth
była początkowo kandydatką do roli drugoplanowej, ale zrobiła tak dobre wrażenie na reżyserce, że ta zaproponowała jej główną rolę.
Castingi do filmu nie dobiegły jeszcze końca. Zdjęcia zaplanowano na wiosnę.
Scenariusz napisała Triet
.
