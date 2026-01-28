Newsy Filmy "Fonda": Mia Goth i Andrew Scott w nowym filmie Justine Triet
Justine Triet, autorka "Anatomii upadku", laureatka Złotej Palmy i Oscara, szykuje swój anglojęzyczny debiut. W filmie zatytułowanym "Fonda" zobaczymy szereg gwiazd. W rolach głównych wystąpią Mia Goth ("Frankenstein") i Andrew Scott ("Ripley").
       

O czym opowie "Fonda" Justine Triet?



GettyImages-2241468454.jpg Getty Images © Gareth Cattermole


"Fonda" to psychologiczny thriller, który rozgrywa się w idyllicznej zamkniętej przestrzeni. Film ma być zawrotnym skokiem na głęboka wodę, opowieścią o przesuwających się granicach zdrowego umysłu ogarniętego obsesją i żałobą. Tytuł nie odnosi się do słynnego aktorskiego klanu, tylko do instytucji, wokół której kręci się fabuła.
   
W filmie wystąpią też Frank Dillane ("Łobuz") i Nathan Stewart-Jarrett ("Droga do prawdy"). Udział w filmie negocjuje również Allison Janney ("Dyplomatka").

Podobno Mia Goth była początkowo kandydatką do roli drugoplanowej, ale zrobiła tak dobre wrażenie na reżyserce, że ta zaproponowała jej główną rolę. 
   
Castingi do filmu nie dobiegły jeszcze końca. Zdjęcia zaplanowano na wiosnę.

Scenariusz napisała Triet.

