"Francuzki nie tyją": Margot Robbie o niemiłym prezencie od kolegi z planu

The Hollywood Reporter
W ostatnich latach coraz więcej mówi się o niezdrowych standardach kobiecego piękna. Margot Robbie przypomniała sytuację sprzed lat, kiedy to kolega z planu zasugerował jej, że waży za dużo.

Margot Robbie powinna mniej jeść? Aktorka o niemiłym prezencie


W rozmowie z Charli xcx dla magazynu Complex Robbie wspomniała o niezbyt miłym prezencie, jaki otrzymała kiedyś od kolegi z planu: 

Na bardzo, bardzo wczesnym etapie mojej kariery aktor, z którym pracowałam, mężczyzna, dał mi książkę zatytułowaną "Francuzki nie tyją", a to w zasadzie książka o tym, by mniej jeść. Pomyślałam: "Ej, wal się, koleś".

Robbie nie ma złudzeń co do intencji, jakie kryły się za prezentem: 

W zasadzie dał mi tę książkę, żeby powiedzieć mi, że powinnam schudnąć. A ja pomyślałam "Wow" – powiedziała.  

Robbie nie ujawniła nazwiska aktora, powiedziała jedynie, że "nie ma pojęcia, co się z nim teraz dzieje". Zanim zyskała rozpoznawalność dzięki epizodowi w "Wilku z Wall Street", zagrała m.in. w akcyjniaku "Vigilante" i horrorze "I.C.U.". Miała też niewielkie role w serialach "City Homicide" i "Księżniczka z Krainy Słoni". 


Książka autorstwa Mirellie Guiliano została wydana w 2004 roku i szybko stała się międzynarodowym bestsellerem. W Polsce ukazała się nakładem wydawnictwa Albatros. W oficjalnym opisie czytamy: 

Wśród wyjątkowych osiągnięć francuskiej cywilizacji jeden wspaniały triumf pozostaje zupełnie niewyjaśniony – fakt, że Francuzki nie tyją. Mimo że jedzą do woli, uchodzą im na sucho nawet najgorsze zbrodnie gastronomiczne. Aby być szczupłą, nie potrzeba żadnych systematycznych planów ani list produktów, które wolno lub których nie wolno jeść. Guiliano zamiast serii wyrzeczeń oferuje proste i sprawdzone recepty na sukces, wykorzystujące rozmaite świeże produkty sezonowe, promujące aktywność fizyczną i odrzucenie myślenia, że konsumpcja potraw dla przyjemności musi wiązać się z poczuciem winy.

"Barbie" w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "Barbie". Film w reżyserii Grety Gerwig jest jednym z największych hitów z udziałem Robbie.



Zobacz zwiastun "Wichrowych wzgórz"


"Wichrowe wzgórza", w których Robbie partneruje Jacobowi Elordiemu, trafią na ekrany kin już w walentynkowy weekend. Charli xcx skomponowała muzykę. Przypominamy zwiastun: 


