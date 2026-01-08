"Frankenstein", "Grzesznicy", "Fantastyczna 4" z nominacjami do nagród Gildii Scenografów

Amerykańska Gildia Scenografów ogłosiła wczoraj nominacje do swoich dorocznych nagród. Uroczysta gala wręczenia statuetek odbędzie się 28 lutego.
Nominacje do 30. Nagród Amerykańskiej Gildii Scenografów- najważniejsze kategorie FILM HISTORYCZNY
"Frankenstein
"
"Hamnet
"
"Wielki Marty
"
"Fenicki układ
"
"Grzesznicy
" FILM SF&FANTASY
"Avatar: Ogień i popiół
"
"Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
"
"Mickey 17
"
"Superman
"
"Wicked: Na dobre
" FILM WSPÓŁCZESNY
"Bugonia
"
"F1: Film
"
"Mission: Impossible – The Final Reckoning
"
"Jedna bitwa po drugiej
"
"Żywy czy martwy: Film z serii "Na noże"
" FILM ANIMOWANY
"Pan Wilk i spółka 2
"
"Elio
"
"K-popowe łowczynie demonów
"
"SpongeBob: Klątwa pirata
"
"Zwierzogród 2
"
Zwiastun filmu "Frankenstein"
GODZINNY SERIAL HISTORYCZNY
"Pozłacany wiek
" odc. If You Want to Cook an Omlette
"Ród Guinnessów
" odc. 1
"To: Witajcie w Derry
" odc. The Blackspot
"1923
" - "Wrap Thee in Terror"
"Palm Royale
" odc. Maxine Drinks Martini’s Now; Maxine Serves a Swerve GODZINNY SERIAL SF&F
"Gwiezdne wojny: Andor
" odc. Who Are You?
"Obcy: Ziemia
" odc. Neverland
"The Last of Us
" odc. Day One
"Stranger Things
" odc. Sorcerer
"Wednesday
" odc. If These Woes Could Talk GODZINNY SERIAL WSPÓŁCZESNY
"Jedyna
" odc. Grenade
"Rozdzielenie
" odc. Chikhai Bardo
"Kulawe konie
" odc. Incommunicado; Tall Tales
"The Pitt
" odc. 7:00 A.M.
"Biały Lotos
" odc. Amor Fati SERIAL LIMITOWANY
"Dojrzewanie
"
"Czarne lustro
" odc. USS Callister: Into Infinity
"Black Rabbit
"
"Śmierć od pioruna
"
"Potwór: Historia Eda Geina
" SERIAL PÓŁGODZINNY
"The Bear
" odc. Bears
"Hacks
" odc. A Slippery Slope
"Pamiętniki Mordbota
" odc. FreeCommerce
"Zbrodnie po sąsiedzku
" odc. The House Always…
"Studio
" odc. The Note SERIAL WIELOKAMEROWY
"Rodzina z wyboru
" odc. Bye, George
"Rodzina z wyboru
" odc. Love Thy Neighbor
"Poppa’s House
" odc. Baby Girl, Magic Shine Again
"Vampirina: Nastoletnia wampirzyca
" odc. First Nightmare
"Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział
" odc. The Wizard at the End of the World Part II
Zwiastun serialu "Obcy: Ziemia"