"Frankenstein", "Grzesznicy", "Fantastyczna 4" z nominacjami do nagród Gildii Scenografów

&quot;Frankenstein&quot;, &quot;Grzesznicy&quot;, &quot;Fantastyczna 4&quot; z nominacjami do nagród Gildii Scenografów
Amerykańska Gildia Scenografów ogłosiła wczoraj nominacje do swoich dorocznych nagród. Uroczysta gala wręczenia statuetek odbędzie się 28 lutego.

Nominacje do 30. Nagród Amerykańskiej Gildii Scenografów- najważniejsze kategorie



FILM HISTORYCZNY
"Frankenstein"
"Hamnet"
"Wielki Marty"
"Fenicki układ"
"Grzesznicy"

FILM SF&FANTASY
"Avatar: Ogień i popiół"
"Fantastyczna 4: Pierwsze kroki"
"Mickey 17"
"Superman"
"Wicked: Na dobre"

FILM WSPÓŁCZESNY
"Bugonia"
"F1: Film"
"Mission: Impossible – The Final Reckoning"
"Jedna bitwa po drugiej"
"Żywy czy martwy: Film z serii "Na noże""

FILM ANIMOWANY
"Pan Wilk i spółka 2"
"Elio"
"K-popowe łowczynie demonów"
"SpongeBob: Klątwa pirata"
"Zwierzogród 2"

Zwiastun filmu "Frankenstein"




GODZINNY SERIAL HISTORYCZNY
"Pozłacany wiek" odc. If You Want to Cook an Omlette
"Ród Guinnessów" odc. 1
"To: Witajcie w Derry" odc. The Blackspot
"1923" - "Wrap Thee in Terror"
"Palm Royale" odc. Maxine Drinks Martini’s Now; Maxine Serves a Swerve

GODZINNY SERIAL SF&F
"Gwiezdne wojny: Andor" odc. Who Are You?
"Obcy: Ziemia" odc. Neverland
"The Last of Us" odc. Day One
"Stranger Things" odc. Sorcerer
"Wednesday" odc. If These Woes Could Talk

GODZINNY SERIAL WSPÓŁCZESNY
"Jedyna" odc. Grenade
"Rozdzielenie" odc. Chikhai Bardo
"Kulawe konie" odc. Incommunicado; Tall Tales
"The Pitt" odc. 7:00 A.M.
"Biały Lotos" odc. Amor Fati

SERIAL LIMITOWANY
"Dojrzewanie"
"Czarne lustro" odc. USS Callister: Into Infinity
"Black Rabbit"
"Śmierć od pioruna"
"Potwór: Historia Eda Geina"

SERIAL PÓŁGODZINNY
"The Bear" odc. Bears
"Hacks" odc. A Slippery Slope
"Pamiętniki Mordbota" odc. FreeCommerce
"Zbrodnie po sąsiedzku" odc. The House Always…
"Studio" odc. The Note

SERIAL WIELOKAMEROWY
"Rodzina z wyboru" odc. Bye, George
"Rodzina z wyboru" odc. Love Thy Neighbor
"Poppa’s House" odc. Baby Girl, Magic Shine Again
"Vampirina: Nastoletnia wampirzyca" odc. First Nightmare
"Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział" odc. The Wizard at the End of the World Part II

Zwiastun serialu "Obcy: Ziemia"




