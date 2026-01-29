Newsy Filmy "Frankenstein": Guillermo del Toro przygotowuje wersję reżyserską
Filmy

"Frankenstein": Guillermo del Toro przygotowuje wersję reżyserską

World of Reel
https://www.filmweb.pl/news/%22Frankenstein%22+%E2%80%93+wersja+re%C5%BCyserska+filmu+powstanie.+Guillermo+del+Toro+potwierdza+prace+nad+wersj%C4%85+rozszerzon%C4%85-164935
&quot;Frankenstein&quot;: Guillermo del Toro przygotowuje wersję reżyserską
Fani Guillermo del Toro mają co świętować. Po doprowadzeniu do wydania przed Criterion czarno-białej wersji reżyserskiej filmu "Zaułek koszmarów", Meksykanin rzuca się w przemontowywanie swojego najnowszego projektu. Reżyser zapowiedział właśnie, że jest w trakcie pracy nad rozszerzoną wersją "Frankensteina", która pełniej odda jego pierwotny zamysł twórczy. 


Wersja reżyserska "Frankensteina" – co wiemy?




Wczorajszego wieczoru na festiwalu filmowym w Sundance odbył się specjalny pokaz filmu "Cronos" w reżyserii Guillermo del Toro. Przy okazji wydarzenia reżyser ogłosił, że pracuje właśnie nad wersją reżyserską niedawnego "Frankensteina". Wersja "ze wszystkimi szwami" – jak sam określił ją Meksykanin – ma rozszerzyć w montażu film o dodatkowe minuty materiału. Złożą się one na pełną i kompletną wizję filmu – wyrażenie "szwy" sugeruje, że dzięki ponownej ingerencji w montaż będzie on klarowniej, płynniej i pełniej opowiedziany.



W tej chwili nie jest jasne, gdzie wersja reżyserska filmu będzie miała swoją premierę – na Netfliksie, czy może nośnikach fizycznych. Decyzja ta zależy w największej mierze od nieujawnionych szczegółów umowy pomiędzy del Toro a serwisem streamingowym w kwestii praw własnościowych do filmu. Interesy portalu nie są w tej kwestii oczywiste – wiele z filmów Netfliksa było wydawanych w ostatnim czasie również na nośnikach fizycznych przez zewnętrznych wydawców. "Irlandczyk", "Mudbound", a nawet "Pinokio" samego Guillermo del Toro zostały wcześniej wydane w ramach Criterion Collection.

Przypomnijmy, że obecna wersja "Frankensteina" trwa 152 minuty. Serwis World of Reel spekuluje, że rozszerzona wersja reżyserska może spokojnie sięgnąć 3 godzin materiału. W ostatnich miesiącach Guillermo del Toro wspominał o co najmniej kilku wyciętych w filmu scenach, w tym jednej, 7-minutowej sekwencji, którą usunął w wyniku sugestii Jamesa Camerona.

Nie dziwi też, że del Toro jest zmotywowany do przedstawienia widzom wersji najpełniej wyrażającej jego wizję. Stworzenie adaptacji "Frankensteina" było jego wieloletnim marzeniem – od kilkunastu lat publicznie deklarował chęć jego nakręcenia. Wysiłek ten przełożył się ostatecznie między innymi na dziewięć nominacji Oscarowych.


"Frankenstein" – recenzja filmu


