"Frankenstein": Guillermo del Toro przygotowuje wersję reżyserską

Fani Guillermo del Toro mają co świętować. Po doprowadzeniu do wydania przed Criterion czarno-białej wersji reżyserskiej filmu "Zaułek koszmarów", Meksykanin rzuca się w przemontowywanie swojego najnowszego projektu. Reżyser zapowiedział właśnie, że jest w trakcie pracy nad rozszerzoną wersją "Frankensteina", która pełniej odda jego pierwotny zamysł twórczy.
Wersja reżyserska "Frankensteina" – co wiemy?
Wczorajszego wieczoru na festiwalu filmowym w Sundance
odbył się specjalny pokaz filmu "Cronos
" w reżyserii Guillermo del Toro
. Przy okazji wydarzenia reżyser ogłosił, że pracuje właśnie nad wersją reżyserską niedawnego "Frankensteina
". Wersja "ze wszystkimi szwami" – jak sam określił ją Meksykanin – ma rozszerzyć w montażu film o dodatkowe minuty materiału. Złożą się one na pełną i kompletną wizję filmu – wyrażenie "szwy" sugeruje, że dzięki ponownej ingerencji w montaż będzie on klarowniej, płynniej i pełniej opowiedziany.
W tej chwili nie jest jasne, gdzie wersja reżyserska filmu będzie miała swoją premierę – na Netfliksie, czy może nośnikach fizycznych. Decyzja ta zależy w największej mierze od nieujawnionych szczegółów umowy pomiędzy del Toro
a serwisem streamingowym w kwestii praw własnościowych do filmu. Interesy portalu nie są w tej kwestii oczywiste – wiele z filmów Netfliksa było wydawanych w ostatnim czasie również na nośnikach fizycznych przez zewnętrznych wydawców. "Irlandczyk
", "Mudbound
", a nawet "Pinokio
" samego Guillermo del Toro
zostały wcześniej wydane w ramach Criterion Collection.
Przypomnijmy, że obecna wersja "Frankensteina
" trwa 152 minuty. Serwis World of Reel spekuluje, że rozszerzona wersja reżyserska może spokojnie sięgnąć 3 godzin materiału. W ostatnich miesiącach Guillermo del Toro
wspominał o co najmniej kilku wyciętych w filmu scenach, w tym jednej, 7-minutowej sekwencji, którą usunął w wyniku sugestii Jamesa Camerona
.
Nie dziwi też, że del Toro
jest zmotywowany do przedstawienia widzom wersji najpełniej wyrażającej jego wizję. Stworzenie adaptacji "Frankensteina
" było jego wieloletnim marzeniem – od kilkunastu lat publicznie deklarował chęć jego nakręcenia. Wysiłek ten przełożył się ostatecznie między innymi na dziewięć nominacji Oscarowych
.
"Frankenstein" – recenzja filmu