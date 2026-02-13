Newsy Filmy Festiwale i nagrody "Frankenstein" z Oscarem za kostiumy? Nagrody kostiumologów przyznane
Seriale / Festiwale i nagrody / Filmy

"Frankenstein" z Oscarem za kostiumy? Nagrody kostiumologów przyznane

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Frankenstein%22+z+Oscarem+za+kostiumy+Nagrody+kostiumolog%C3%B3w+przyznane-165164
&quot;Frankenstein&quot; z Oscarem za kostiumy? Nagrody kostiumologów przyznane
W czwartek odbyła się ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Gildii Kostiumologów. Gala okazała się udana dla Kate Hawley, która przygotowała kostiumy do filmu "Frankenstein". Właśnie stała się faworytką do zdobycia w tej kategorii Oscara.


TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ

Amerykańska Gildia Kostiumologów - lista nagrodzonych filmów i seriali



Kostiumolodzy przyznają trzy nagrody w kategoriach filmowych. Jednak tylko jeden z tegorocznych laureatów ma szansę na Oscara. To właśnie Kate Hawley za film "Frankenstein".

Colleen Atwood, która zdobyła nagrodę za kostiumy do filmu "Jedna bitwa po drugiej", a także Paul Tazewell, nagrodzony za kostiumy do filmu "Wicked: Na dobre", nie mają szans na Oscara, ponieważ w ogóle nie zostali nominowani w tej kategorii.

O nagrodę za kostiumy historyczne ubiegała się Polka, Małgosia Turzańska, która pracowała przy filmie "Hamnet". Nie została doceniona przez Gildię Kostiumologów, ale być może członkowie Akademii będą po jej stronie. Turzańska jest w piątce nominowanej do Oscara.

Zwiastun filmu "Frankenstein"




FILM FANTASTYCZNY
"Wicked: Na dobre"

FILM WSPÓŁCZESNY
"Jedna bitwa po drugiej"

FILM HISTORYCZNY
"Frankenstein"

SERIAL WSPÓŁCZESNY
"Studio" odc. CinemaCon 

SERIAL HISTORYCZNY
"Palm Royale" odc. Maxine Is Ready to Single Mingle

SERIAL FANTASTYCZNY
"Gwiezdne wojny: Andor" odc. Harvest 

Powiązane artykuły Kate Hawley

Najnowsze Newsy

Inne Seriale

Bożena Dykiel nie żyje. Cała Polska znała ją jako Marię Ziębę z "Na Wspólnej". Aktorka miała 77 lat

16 komentarzy
Filmy

Pierwszy zwiastun serialu "Spider-Noir"! Nicolas Cage jako udręczony detektyw

36 komentarzy

Recenzja serialu "Ołowiane dzieci": Siłaczka na Śląsku

Filmy

Pearce, Harris i Ninidze poznają "Cenę pokoju"

10 komentarzy
Filmy

Franz Rogowski i Benedict Wong w nowej "Masce Czerwonego Moru"

Filmy

Josh Gad i Jason Isaacs w czarnej komedii na froncie II wojny

1 komentarz
Seriale

CANAL+ potwierdza ploteczki: powstanie 6. sezon "The Office PL"

6 komentarzy