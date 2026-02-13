"Frankenstein" z Oscarem za kostiumy? Nagrody kostiumologów przyznane

W czwartek odbyła się ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Gildii Kostiumologów. Gala okazała się udana dla Kate Hawley, która przygotowała kostiumy do filmu "Frankenstein". Właśnie stała się faworytką do zdobycia w tej kategorii Oscara. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Amerykańska Gildia Kostiumologów - lista nagrodzonych filmów i seriali
Kostiumolodzy przyznają trzy nagrody w kategoriach filmowych. Jednak tylko jeden z tegorocznych laureatów ma szansę na Oscara. To właśnie Kate Hawley
za film "Frankenstein"
. Colleen Atwood
, która zdobyła nagrodę za kostiumy do filmu "Jedna bitwa po drugiej"
, a także Paul Tazewell
, nagrodzony za kostiumy do filmu "Wicked: Na dobre"
, nie mają szans na Oscara, ponieważ w ogóle nie zostali nominowani w tej kategorii.
O nagrodę za kostiumy historyczne ubiegała się Polka, Małgosia Turzańska
, która pracowała przy filmie "Hamnet"
. Nie została doceniona przez Gildię Kostiumologów, ale być może członkowie Akademii będą po jej stronie. Turzańska
jest w piątce nominowanej do Oscara.
