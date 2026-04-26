"Franz Kafka": Zobacz polskiego kandydata do Oscara w CANAL+

Kino zna przypadki filmowych biografii, które pod naporem ważkości tematu zamieniają się w gładkie opowieści o życiu i twórczości wielkich bohaterów. "Franz Kafka" Agnieszki Holland wymyka się gatunkowym ograniczeniom, udowadniając, że każda opowieść w sprawnych rękach może zyskać nieoczywisty język i odważny charakter, a także międzynarodowy rozmach. Świadczą o tym nie tylko liczne głosy widzów, ale też opinie krytyków, którzy zadecydowali o tym, by film Holland reprezentował Polskę w wyścigu o Oscary. "Franz Kafka" trafia właśnie do biblioteki CANAL+ – co daje szansę na nowe, bardziej intymne doświadczenie filmowe oraz przestrzeń na zagłębienie się w jego wyjątkowego ducha.
"Franz Kafka
" to produkcja stworzona z międzynarodowym rozmachem we współpracy z CANAL+. Film można już oglądać POD LINKIEM TUTAJ.
© prod. Marlene Film Production, dystr. Kino Świat 2026
Opowieść o Franzu Kafce
– jednym z najważniejszych pisarzy XX wieku – Agnieszka Holland
prowadzi w kontrze do szkolnych biografii. Narracja skupia się na psychice bohatera, wydobywając napięcie między potrzebą tworzenia a dręczącym go poczuciem obowiązku, między codziennym życiem a skomplikowanym światem wewnętrznym. Zamiast prostego ciągu wydarzeń dostajemy tu opowieść, która momentami odpływa w stronę oniryzmu – podobnie jak sama twórczość Kafki. Realizm zaczyna się rozmywać, a granica między światem zewnętrznym i wewnętrznym stopniowo się zaciera. Holland
sięga po ten zabieg świadomie, by przybliżyć nam sposób myślenia Kafki
.
A jest on tu człowiekiem z krwi i kości: uwięziony w biurokratycznej machinie, zmęczony relacją z ojcem, zagubiony w związkach z kobietami. Jego lęki brzmią dziś zaskakująco aktualnie, dlatego tak łatwo się z nim utożsamić – nie jako wybitnym pisarzem, tylko człowiekiem zmagającym się ze swoimi demonami. Idan Weiss
(Czeski Lew, Nagroda indywidualna w Gdyni) w roli głównej gra oszczędnie, bez efekciarstwa, co buduje wiarygodność tej postaci. Jego Franz to bohater kruchy, pogubiony, czasem wręcz nieporadny – czym wzbudza autentyczną empatię, ale też podziw, nie da się bowiem zapomnieć, że wciąż mamy do czynienia z genialnym pisarzem. Weissowi
towarzyszy solidna obsada: Peter Kurth
, Jenovéfa Boková
i Ivan Trojan
, którzy dobrze dopełniają świat Franza. Klimat buduje tu też muzyka Antoniego Łazarkiewicza
i Mary Komasy
– ich popowe brzmienia wyraźnie uwspółcześniają tę historię.
Szczególnie ciekawie wypada relacja bohatera z Pragą, którą oglądamy tu niemal jak żywy organizm oddający stan psychiczny Franza Kafki
. To dlatego miasto jest tu niemal jego wrogiem – lekko zdeformowane, podszyte niepokojem, gęste od detali. Rozmach produkcji widać także w innych lokalizacjach – z uwagi na bogatą historię Kafki zdjęcia realizowano w kilku krajach oraz w różnych przestrzeniach kulturowych. Z tych powodów film Holland
został doceniony na wielu prestiżowych festiwalach – na jego koncie znalazły się m.in. Złote Orły za zdjęcia Tomasza Naumiuka
, Złote Lwy w Gdyni, a także Czeskie Lwy m.in. za kostiumy, charakteryzację oraz imponujące scenografie.
Oglądany w domowym zaciszu "Franz Kafka
" daje szansę zanurzyć się w jego gęstym świecie wewnętrznym i odkryć go z zupełnie innej, nieznanej ze szkolnych interpretacji strony. To również imponujące formalnie kino, które może poruszać ze względu na uniwersalne tematy – liczne pytania pojawiają się same, a za nimi przychodzą zaskakujące odpowiedzi.
Informacja sponsorowana