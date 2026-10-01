"Freddie the Fix": Nowy komiks twórcy "The Boys" w drodze na ekran

Amazon MGM Studios i Garth Ennis kontynuują współpracę. Studio, które nakręciło oparty na jego komiksie serial "The Boys", szykuje adaptację innego projektu twórcy. Będzie to filmowa wersja komiksu "Freddie the Fix" będącego połączeniem horroru i kryminału noir.
O czym opowie "Freddie the Fix"? Bohaterem filmu będzie Freddie, "załatwiacz problemów" na usługach nadprzyrodzonej elity Hollywood, człowiek z niemal magicznym darem do sprawiania, by obciążające dowody znikały.
Komiks był wydany w grudniu 2024 roku przez Ninth Circle (i dystrybuowany przez Image Comics), wydawnictwo założone przez Ennisa
i innych twórców, wśród których są m.in. Ram V, Marguerite Bennett i Joe Pruett. "Freddie the Fix" to jednotomowa samodzielna historia.
Za kamerą ma stanąć Lawrence Lamont
("Te dni
"). Scenariusz piszą Kalen Egan
("Człowiek z Wysokiego Zamku
") i Travis Sentell
("Philip K. Dick's Electric Dreams
"). Wśród producentów jest Kenya Barris
. Garth Ennis
jest twórcą takich komiksów jak m.in. "The Boys", "Kaznodzieja" i "Hellblazer" – każdy z nich doczekał się ekranizacji.
"The Boys" – zwiastun
"The Boys
" to nonszalanckie spojrzenie na to, co dzieje się z superbohaterami, gdy stają się równie popularni co celebryci, tak samo wypływowi jak politycy i tak boscy jak bogowie, i gdy nadużywają swych mocy, zamiast wykorzystać je w słusznym celu. Bezsilność stanie przeciwko superpotędze, gdy The Boys wyruszą w bohaterską wyprawę, by ujawnić prawdę o Siódemce wspieranej przez organizację Vought.