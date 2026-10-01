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"Freddie the Fix": Nowy komiks twórcy "The Boys" w drodze na ekran

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https://www.filmweb.pl/news/%22Freddie+the+Fix%22%3A+Nowy+komiks+tw%C3%B3rcy+%22The+Boys%22+w+drodze+na+ekran-168871
&quot;Freddie the Fix&quot;: Nowy komiks twórcy &quot;The Boys&quot; w drodze na ekran
źródło: Materiały prasowe
Amazon MGM Studios i Garth Ennis kontynuują współpracę. Studio, które nakręciło oparty na jego komiksie serial "The Boys", szykuje adaptację innego projektu twórcy. Będzie to filmowa wersja komiksu "Freddie the Fix" będącego połączeniem horroru i kryminału noir.
      

O czym opowie "Freddie the Fix"? 




Bohaterem filmu będzie Freddie, "załatwiacz problemów" na usługach nadprzyrodzonej elity Hollywood, człowiek z niemal magicznym darem do sprawiania, by obciążające dowody znikały.

Komiks był wydany w grudniu 2024 roku przez Ninth Circle (i dystrybuowany przez Image Comics), wydawnictwo założone przez Ennisa i innych twórców, wśród których są m.in. Ram V, Marguerite Bennett i Joe Pruett. "Freddie the Fix" to jednotomowa samodzielna historia.

Za kamerą ma stanąć Lawrence Lamont ("Te dni"). Scenariusz piszą Kalen Egan ("Człowiek z Wysokiego Zamku") i Travis Sentell ("Philip K. Dick's Electric Dreams"). Wśród producentów jest Kenya Barris.

Garth Ennis jest twórcą takich komiksów jak m.in. "The Boys", "Kaznodzieja" i "Hellblazer" – każdy z nich doczekał się ekranizacji.

"The Boys" – zwiastun




"The Boys" to nonszalanckie spojrzenie na to, co dzieje się z superbohaterami, gdy stają się równie popularni co celebryci, tak samo wypływowi jak politycy i tak boscy jak bogowie, i gdy nadużywają swych mocy, zamiast wykorzystać je w słusznym celu. Bezsilność stanie przeciwko superpotędze, gdy The Boys wyruszą w bohaterską wyprawę, by ujawnić prawdę o Siódemce wspieranej przez organizację Vought.

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