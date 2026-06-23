Twórca "Predatora" będzie straszył dzieci. Co wiemy o animacji "Freddy the 13th"?

Dan Trachtenberg wraca do animacji. Jak podaje Deadline, jego kolejnym projektem będzie adaptacja powieści graficznej "Freddy the 13th" autorstwa Yehudiego Mercado.
Twórca "Predatora" pracuje nad horrorem dla najmłodszych
Trachtenberg ogłosił projekt na Instagramie. Przez większość kariery robiłem filmy, których rodzice raczej nie powinni pokazywać swoim dzieciom. Z radością ogłaszam, że wspólnie z Yehudim Mercado i Paramount Pictures nareszcie pracuję nad takim, który chyba będą mogli obejrzeć wspólnie
– napisał. Oryginalny post z grafiką przedstawiającą scenariusz możecie zobaczyć poniżej:
Post udostępnił też Mercado
, który napisał: Od dzieciństwa marzyłem, by współpracować z Danem Trachtenbergiem. Nie ma znaczenia, że jestem od niego starszy, chodzi o sentyment. Jestem niesamowicie podekscytowany, że udało mi się znaleźć ekipę na tyle szaloną, by zdecydowała się zrobić z nami animowany horror / komedię dla całej rodziny. Przede wszystkim jestem wdzięczny samemu sobie, że nigdy nie zrezygnowałem z marzeń. Dziękuję, Paramount Animation! Pora straszyć!
Tytułowy Freddy Vanwinkle to trzynasty syn trzynastego syna, którego życie jest pasmem porażek i absurdów. Pewnej feralnej nocy, podczas poszukiwań Logana i Loli – swojego bratanka i siostrzenicy – przypadkowo ukatrupia legendarnego upiora Nighty Nighta i dziedziczy jego moce. Wkrótce z mroku wyłaniają się zabójcy gotowi z nim rywalizować. Freddy ma trzynaście nocy, aby przełamać klątwę. Trachtenberg
wyreżyseruje film wspólnie z Mercado
– autorem komiksowego oryginału, który ma już doświadczenie w animacji (przez jakiś czas pracował w Disneyu; w jego CV znajdziemy seriale "DC Super Hero Girls
" i "Blit'z Real Hollywood Stories"). Za produkcję odpowiada studio Paramount Animation, które określa projekt jako horror, który przerazi i rozbawi całą rodzinę.
Skąd znamy Dana Trachtenberga?Dan Trachtenberg
to amerykański reżyser i scenarzysta, który zadebiutował w 2016 roku horrorem sci-fi "Cloverfield Lane 10
". Największą rozpoznawalność przyniosły mu filmy o Predatorze
: "Prey
", animacja "Pogromca zabójców
" i "Strefa zagrożenia
". Pracował też przy serialach "Czarne lustro
" i "The Boys
".
Zobacz zwiastun filmu "Predator: Strefa zagrożenia"
Film "Predator: Strefa zagrożenia
" trafił na ekrany w listopadzie ubiegłego roku. Jego bohaterem był Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi
), młody Predator, który wyrusza na pełną niebezpieczeństw planetę. Nawiązuje tam sojusz z androidką Thią (Elle Fanning
). Przypominamy zwiastun: