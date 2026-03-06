Newsy Seriale Od spin-offu "The Boys" do spin-offu "Tulsa King"
Od spin-offu "The Boys" do spin-offu "Tulsa King"

Trwają prace nad serialem "Frisco King", którego gwiazdą będzie Samuel L. Jackson. Do obsady dołączył Asa Germann, znany z produkcji "Gen V". Zdjęcia do serialu mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu w Fort Worth w Teksasie.

Gwiazda "Gen V" u boku Samuela L. Jacksona




"Frisco King" to spin-off serialu "Tulsa King", stworzonego przez Taylora Sheridana. Jackson wciela się w Russella Lee Washingtona Jr, który został wprowadzony w trzecim sezonie produkcji z Sylvestrem Stallone'em. Spin-off ma rozwinąć jego historię i pokazać, jak po 40 latach wraca do Nowego Orleanu, aby odbudować relacje z rodziną i przyjaciółmi oraz przejąć kontrolę nad miastem, które opuścił.

Germann zagra Teddy’ego - inteligentnego i przedsiębiorczego studenta, który porzucił studia i zwraca na siebie uwagę Washingtona Jr. Do obsady dołączyli także Kai Caster, Lilah Pate oraz Savanna Gann. Caster wcieli się w Keitha, uprzejmego parkingowego pracującego w hotelu Sandman. Pate zagra London - lokalną gwiazdę cheerleaderek, którą Washington rekrutuje do swojego zespołu, a Gann pojawi się jako Avery, przyjaciółka London i kolejna członkini jego ekipy.

Za reżyserię kilku odcinków odpowiadają Christina Alexandra Voros oraz Michael Friedman, przy czym to Voros stanie za kamerą pilotażowego epizodu. Serial produkują Paramount Television Studios oraz 101 Studios. Projekt początkowo rozwijano pod tytułem "NOLA King". Ostatecznie jednak zdecydowano się na zmianę nazwy na "Frisco King". Sheridan ma napisać wszystkie odcinki pierwszego sezonu.

"Tulsa King" - zwiastun 3. sezonu



