Dokument o ślubie polskich influencerów? Zobacz teaser filmu "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"

Gdzie odbyła się uroczystość? Kto towarzyszył im w tym szczególnym dniu? Czyjego projektu miała na sobie suknię ślubną Wersow? I najważniejsze: jak pielęgnować miłość w bezwzględnym cyfrowym świecie? Odpowiedzi na te pytania widzowie poznają już 3 października, gdy film dokumentalny "Friz & Wersow. Miłość w czasach online" trafi na ekrany kin. Poniżej prezentujemy jego teaser.
Najważniejsza polska para influencerów doczeka się swojego własnego filmu dokumentalnego. Jak zapewniają producenci, film "Friz & Wersow. Miłość w czasach online
" odsłania kulisy powstawania ich największych przedsięwzięć, presję czasu i oczekiwań widowni, ale też ciepło codziennych gestów i rozmów, które budują prawdziwą relację. To portret wspólnej pasji i ambicji, która udowadnia, że prawdziwe uczucie przetrwa każdy sztorm, a rodzina i sukces mogą iść w parze.
Reżyserem filmu "Friz & Wersow. Miłość w czasach online
" jest Krystian Kuczkowski
– autor kinowych filmów dokumentalnych o Annie Przybylskiej
("Ania
"), Buddzie
("Budda. Dzieciak '98
") czy Sanah
("sanah. NA STADIONACH
"). Autorami zdjęć są Maciej Gruda
i Mateusz Sawicki
, a producentami Laniakea Pictures i Cinema Craft. Za dystrybucję produkcji odpowiada NEXT FILM.