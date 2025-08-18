Newsy Filmy Multimedia Dokument o ślubie polskich influencerów? Zobacz teaser filmu "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"
źródło: materialy promocyjne
Gdzie odbyła się uroczystość? Kto towarzyszył im w tym szczególnym dniu? Czyjego projektu miała na sobie suknię ślubną Wersow? I najważniejsze: jak pielęgnować miłość w bezwzględnym cyfrowym świecie? Odpowiedzi na te pytania widzowie poznają już 3 października, gdy film dokumentalny "Friz & Wersow. Miłość w czasach online" trafi na ekrany kin. Poniżej prezentujemy jego teaser.

"Friz & Wersow. Miłość w czasach online" – teaser filmu





"Friz & Wersow. Miłość w czasach online" – co wiemy?



Najważniejsza polska para influencerów doczeka się swojego własnego filmu dokumentalnego. Jak zapewniają producenci, film "Friz & Wersow. Miłość w czasach online" odsłania kulisy powstawania ich największych przedsięwzięć, presję czasu i oczekiwań widowni, ale też ciepło codziennych gestów i rozmów, które budują prawdziwą relację. To portret wspólnej pasji i ambicji, która udowadnia, że prawdziwe uczucie przetrwa każdy sztorm, a rodzina i sukces mogą iść w parze.

Reżyserem filmu "Friz & Wersow. Miłość w czasach online" jest Krystian Kuczkowski – autor kinowych filmów dokumentalnych o Annie Przybylskiej ("Ania"), Buddzie ("Budda. Dzieciak '98") czy Sanah ("sanah. NA STADIONACH"). Autorami zdjęć są Maciej Gruda i Mateusz Sawicki, a producentami Laniakea Pictures i Cinema Craft. Za dystrybucję produkcji odpowiada NEXT FILM.

Friz & Wersow. Miłość w czasach online  (2025)

 Friz & Wersow. Miłość w czasach online

