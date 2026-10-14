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Friz i Wersow kontratakują. Serial dokumentalny w drodze

Informacja nadesłana autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Friz+i+Wersow.+W+drodze%22%3A+Prime+Video+zapowiada+dokument+o+parze+influencer%C3%B3w-169104
Friz i Wersow kontratakują. Serial dokumentalny w drodze
źródło: materialy promocyjne
Zastanawialiście się, co po "Miłości w czasach online", czyli filmie z wesela Friza i Wersow? Prime Video ogłosiło właśnie, że jeszcze w tym roku na platformę trafi sześcioodcinkowy serial poświęcony parze influencerów.

Serial o Frizie i Wersow w drodze. Zobacz teaser


Karol i Weronika Wiśniewcy – szerzej znani jako Friz i Wersow – to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par młodego pokolenia w polskim świecie rozrywki. Data premiery poświęconego im dokumentu pt. "Friz i Wersow. W drodze" nie jest jeszcze znana. Platforma podzieliła się krótkim teaserem, który prezentujemy poniżej: 

 

Serial ma pokazać przygotowania do narodzin drugiego dziecka dwojga influencerów, a także rozwój ich nowych projektów oraz próby łączenia życia rodzinnego ze stałą obecnością w internecie. Twórcy zapowiadają, że równolegle widzowie wyruszą z Karolem i Weroniką w podróż, która zabierze ich poza dobrze znaną rzeczywistość.


W oficjalnym opisie czytamy:

Nie zabraknie również wyzwań przygotowanych przez przyjaciół pary, które postawią Karola i Weronikę w nieoczekiwanych sytuacjach i skłonią ich do wyjścia poza własne strefy komfortu. Choć z pozoru lekkie i rozrywkowe, w rzeczywistości pozwolą widzom odkryć różne oblicza ich relacji, życia rodzinnego i osobowości. Serial połączy intymność dokumentu z rozrywką, z której słyną Friz i Wersow i za którą fani ich uwielbiają.

O filmie "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"


Wyreżyserowany przez Krystiana Kuczkowskiego dokument "Friz & Wersow. Miłość w czasach online" trafił na ekrany w październiku ubiegłego roku. Film został doceniony przez kapitułę przyznającą Węże, czyli polskie antynagrody filmowe. Zdobył pięć statuetek: dla najlepszej aktorki, najgorszego aktora, najgorszego duetu, najgorszego filmu influencerskiego oraz najgorszego teledysku okołofilmowego.

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