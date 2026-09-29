Czy to ostateczny koniec "Futuramy"? Matt Groening o przyszłości serialu

Przypomnijmy: "Futurama" zadebiutowała na antenie stacji Fox w 1999 roku, gdzie była nadawana do 2003 roku. Następnie w 2008 roku serial odnowił kanał Comedy Central, który zakończył jego emisję w 2013 roku. W 2023 roku powrócił ponownie, tym razem na Hulu. Za każdym razem, gdy wyglądało na to, że produkcja zostanie zakończona, producenci przygotowywali odcinek dający furtkę do ewentualnego powrotu. Dla twórców zwyczaj ten jest już przedmiotem żartów. Wyemitowany wczoraj finał czternastego sezonu zatytułowali "Wielki finał: Ostateczne rozwiązanie".
"Czy »Futurama« dobiega końca"? Cóż, wiele razy byliśmy już w tym miejscu. Żartujemy sobie z tego, gdy nadchodzi finał sezonu. Nadajemy wtedy rozbuchany, fatalistyczny tytuł. Przerabialiśmy to już tyle razy, że po prostu idziemy przez ten cmentarz, pogwizdując. Mamy znacznie więcej historii do opowiedzenia. Animatorzy, aktorzy i scenarzyści chętnie stworzyliby więcej historii, więc zobaczymy. Nigdy nic nie wiadomo.