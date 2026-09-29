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Czy to ostateczny koniec "Futuramy"? Matt Groening o przyszłości serialu

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Futurama%22%3A+Matt+Groening+o+przysz%C5%82o%C5%9Bci+serialu.+Czy+14.+sezon+by%C5%82+ostatnim-168820
Czy to ostateczny koniec &quot;Futuramy&quot;? Matt Groening o przyszłości serialu
źródło: materialy promocyjne
Czternasty sezon "Futuramy" dobiegł końca. Jak na razie platforma Hulu nie zdecydowała, czy będzie kolejny sezon. O przyszłości serialu wypowiedział się jego twórca – Matt Groening.

Czy to koniec "Futuramy"?


Groening (na zdjęciu niżej) nie wydaje się przesadnie martwić przyszłością "Futuramy". W rozmowie z Variety powiedział: 

Mogą włożyć nas do trumny. Mogą przybić wieko gwoździami, ale nie mogą nas pogrzebać. Powrócimy. Więc za bardzo się nie martwię.

GettyImages-2287013532.jpg Getty Images © Jesse Grant

Przypomnijmy: "Futurama" zadebiutowała na antenie stacji Fox w 1999 roku, gdzie była nadawana do 2003 roku. Następnie w 2008 roku serial odnowił kanał Comedy Central, który zakończył jego emisję w 2013 roku. W 2023 roku powrócił ponownie, tym razem na Hulu. Za każdym razem, gdy wyglądało na to, że produkcja zostanie zakończona, producenci przygotowywali odcinek dający furtkę do ewentualnego powrotu. Dla twórców zwyczaj ten jest już przedmiotem żartów. Wyemitowany wczoraj finał czternastego sezonu zatytułowali "Wielki finał: Ostateczne rozwiązanie".

Groening podsumował: 

"Czy »Futurama« dobiega końca"? Cóż, wiele razy byliśmy już w tym miejscu. Żartujemy sobie z tego, gdy nadchodzi finał sezonu. Nadajemy wtedy rozbuchany, fatalistyczny tytuł. Przerabialiśmy to już tyle razy, że po prostu idziemy przez ten cmentarz, pogwizdując. Mamy znacznie więcej historii do opowiedzenia. Animatorzy, aktorzy i scenarzyści chętnie stworzyliby więcej historii, więc zobaczymy. Nigdy nic nie wiadomo.

Zobacz zwiastun ostatniego (?) sezonu "Futuramy"


Czternasty sezon "Futuramy: Przygód Fry'a w kosmosie" zadebiutował w sierpniu tego roku. Zobaczcie zwiastun: 


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