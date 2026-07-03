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Reboot "G.I. Joe" coraz bliżej. Danny McBride ujawnia szczegóły projektu

The Playlist / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22G.I.+Joe%22%3A+Paramount+jest+zadowolone+ze+scenariusza+Danny%27ego+McBride%27a-167413
Reboot &quot;G.I. Joe&quot; coraz bliżej. Danny McBride ujawnia szczegóły projektu
W lutym tego roku informowaliśmy, że Danny McBride tworzy scenariusz nowego filmu z serii "G.I. Joe". W rozmowie w podcaście Happy Sad Confused aktor przyznał, że jest bardzo zadowolony z efektów swojej pracy, a projekt został oceniony pozytywnie również przez studio Paramount. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zdjęcia mają rozpocząć się w przyszłym roku.

McBride o swoim "G.I. Joe"



GettyImages-2265470895.jpg Getty Images © Jamie McCarthy


Twórca zdradził, że inspiracją były przede wszystkim klasyczne animacje i komiksy "G.I. Joe", z którymi dorastał. Jak sam przyznał, jako dziecko był większym fanem tej marki niż nawet "Gwiezdnych wojen". Początkowo chciał nakręcić film o gangu Dreadnoks, jednak studio przekonało go, by najpierw zajął się pełnoprawnym rebootem serii.

McBride napisał scenariusz wspólnie z Jeffem Fradleyem i Johnem Carcierim, z którymi współpracował przy serialu "Prawi Gemstonowie". Podkreślił, że nowe "G.I. Joe" nie będzie komedią, lecz pełnym suspensu widowiskiem akcji. Akcja ma rozgrywać się w Springfield - miasteczku znanym z komiksów jako tajna baza organizacji COBRA.

Scenarzysta zasugerował również, że trwają rozmowy z interesującymi aktorami, choć nie ujawnił jeszcze żadnych nazwisk. Nowy film będzie pierwszym kinowym projektem z uniwersum "G.I. Joe" od premiery "Snake Eyes: Geneza G.I. Joe" z 2021 roku i ma stanowić pełny restart franczyzy. Ostatnio o G.I. Joe słyszeliśmy jednak w epilogu filmu "Transformers: Przebudzenie bestii", który sugerował połączenie obu uniwersów.

"Snake Eyes: Geneza G.I. Joe" - zwiastun



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