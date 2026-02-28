Newsy Filmy Paramount szykuje nowy film "G.I. Joe". Wytwórnia zatrudniła aż dwóch scenarzystów
W wytwórni Paramount trwają prace nad nowym filmem z serii "G.I. Joe". Co ciekawe, studio zleciło napisanie scenariusza dwóm pracującym niezależnie od siebie scenarzystom.

"G.I. Joe" wracają na ekran



Pierwszy to Max Landis mający na koncie takie tytuły jak "Kronika", "Victor Frankenstein", "Bright" oraz "Obcy pasażer". W ubiegłej dekadzie był on jednym z najlepiej opłacanych scenarzystów w Hollywood. Kiedy jednak w 2019 roku byłe partnerki Landisa oskarżyły go m.in. o napaści seksualne oraz psychiczne tortury, jego kariera legła w gruzach. Od tamtej pory autor rozwijał głównie swój kanał na YouTube.  


Drugi scenariusz "G.I. Joe" pisze aktor i komik Danny McBride znany m.in. z takich produkcji jak "Prawi Gemstonowie", "Wicedyrektorzy" oraz "Mogło być gorzej". Ma on również na koncie napisane do spółki z Davidem Gordonem Greenem scenariusze do trylogii "Halloween".

Jak podaje dziennik "The Hollywood Reporter", Paramount rozważa w tej chwili dwie opcje. Pierwsza zakłada, że do realizacji trafi scenariusz, który decydenci uznają za lepszy. Istnieje jednak również możliwość, iż finalnie powstanie film będący połączeniem tekstów Landisa i McBride'a

Pieczę nad projektem sprawuje producent Lorenzo di Bonaventura, który wcześniej zrealizował dla Paramountu "G.I. Joe: Czas Kobry" (2009), "G.I. Joe: Odwet" (2013) oraz "Snake Eyes: Geneza G.I. Joe" (2021). O ile dwa pierwsze okazały się umiarkowanymi hitami kasowymi, o tyle trzeci zarobił w kinach zaledwie 40 milionów dolarów przy blisko 100-milionowym budżecie. Bonaventura nosił się również z zamiarem połączenia ekranowych uniwersów G.I. Joe oraz Transformers, o czym świadczył epilog filmu "Transformers: Przebudzenie bestii". 

Zwiastun filmu "G.I. Joe: Odwet"



