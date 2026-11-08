"G.I. Joe" z Bradleyem Cooperem i nowe "Paranormal Activity" z datami premier

Wytwórnia Paramount zaktualizowała właśnie swój kalendarz premier. Jak donosi portal Deadline, filmowe "G.I. Joe" i nowa odsłona serii "Paranormal Activity" otrzymały swoje miejsca w kinowym grafiku wytwórni. Kiedy możemy spodziewać się premier tych oczekiwanych produkcji?
"Paranormal Activity" później, "G.I. Joe" za dwa lata?
Zacznijmy od "Paranormal Activity"
. Nadchodząca ósma część serii będzie zarówno jej powrotem do kin po 12 latach odpoczynku. Ostatnia część cyklu, "Bliscy krewni
", nigdy nie trafiła na wielkie ekrany. W pandemicznym okresie była dystrybuowana na platformie Paramount+.
Dziennikarze donoszą, że w miejsce majowej premiery "Ósemki"
włodarze studia znaleźli właściwszy horrorowy termin. Okazały się nim, jakżeby inaczej, okolice halloween 2027 – konkretnie 22 października
. Przypomnijmy, że reżyserem filmu jest Ian Tuason
(twórca zeszłorocznego "Undertone
"), a w rolach głównych wystąpią Chase Yi
("Nocne kły
"), Maya Da Costa
(serial "Most zbrodni
") i Sonia Mena
(serial "Zakłamanie
").
Swoją datę premiery otrzymał także "G.I. Joe"
– projekt tworzony przez komediowego autora Danny'ego McBride'a
("Boski chillout
"). Pełni on rolę reżysera oraz współscenarzysty kinowego widowiska inspirowanego znaną serią zabawek firmy Hasbro. Razem z nim tekst napisali także Jeff Fradley
i John Carcieri
– twórcy serialu "Prawi Gemstonowie
". Główną gwiazdą filmu został Bradley Cooper
("Maestro
"), który wcieli się w rolę Duke'a. Fabuła produkcji nadal pozostaje pilnie strzeżoną tajemnicą.
Jak donosi Deadline, by przekonać się o jakości tego dziwacznego projektu, będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość. Paramount wprowadzi film do kin za prawie dwa lata – 20 października 2028 roku.
Data ta okazuje się strategiczna, gdyż raptem dwa tygodnie później na ekrany mają trafić dwa duże tytuły: nowa pełnometrażowa produkcja twórców "Stranger Things
" oraz animowane "The Lunar Chronicles"
dystrybuowana przez Warner Bros.
"Paranormal Activity: Bliscy krewni" – zwiastun filmu