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"G.I. Joe" z Bradleyem Cooperem i nowe "Paranormal Activity" z datami premier

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22G.I.+Joe%22+z+Bradleyem+Cooperem+i+nowe+%22Paranormal+Activity%22+z+datami+premier.+2027+i+2028+rok.-169566
&quot;G.I. Joe&quot; z Bradleyem Cooperem i nowe &quot;Paranormal Activity&quot; z datami premier
Wytwórnia Paramount zaktualizowała właśnie swój kalendarz premier. Jak donosi portal Deadline, filmowe "G.I. Joe" i nowa odsłona serii "Paranormal Activity" otrzymały swoje miejsca w kinowym grafiku wytwórni. Kiedy możemy spodziewać się premier tych oczekiwanych produkcji?

"Paranormal Activity" później, "G.I. Joe" za dwa lata?




Zacznijmy od "Paranormal Activity". Nadchodząca ósma część serii będzie zarówno jej powrotem do kin po 12 latach odpoczynku. Ostatnia część cyklu, "Bliscy krewni", nigdy nie trafiła na wielkie ekrany. W pandemicznym okresie była dystrybuowana na platformie Paramount+. 

Dziennikarze donoszą, że w miejsce majowej premiery "Ósemki" włodarze studia znaleźli właściwszy horrorowy termin. Okazały się nim, jakżeby inaczej, okolice halloween 2027 – konkretnie 22 października. Przypomnijmy, że reżyserem filmu jest Ian Tuason (twórca zeszłorocznego "Undertone"), a w rolach głównych wystąpią Chase Yi ("Nocne kły"), Maya Da Costa (serial "Most zbrodni") i Sonia Mena (serial "Zakłamanie").


Swoją datę premiery otrzymał także "G.I. Joe" – projekt tworzony przez komediowego autora Danny'ego McBride'a ("Boski chillout"). Pełni on rolę reżysera oraz współscenarzysty kinowego widowiska inspirowanego znaną serią zabawek firmy Hasbro. Razem z nim tekst napisali także Jeff Fradley i John Carcieri – twórcy serialu "Prawi Gemstonowie". Główną gwiazdą filmu został Bradley Cooper ("Maestro"), który wcieli się w rolę Duke'a. Fabuła produkcji nadal pozostaje pilnie strzeżoną tajemnicą.

Jak donosi Deadline, by przekonać się o jakości tego dziwacznego projektu, będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość. Paramount wprowadzi film do kin za prawie dwa lata – 20 października 2028 roku. Data ta okazuje się strategiczna, gdyż raptem dwa tygodnie później na ekrany mają trafić dwa duże tytuły: nowa pełnometrażowa produkcja twórców "Stranger Things" oraz animowane "The Lunar Chronicles" dystrybuowana przez Warner Bros.

"Paranormal Activity: Bliscy krewni" – zwiastun filmu


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