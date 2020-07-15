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"G.I. Joe". Gwiazda MCU jako Duke?

Nexus Point News / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22G.I.+Joe%22.+Gwiazda+MCU+jako+Duke+Bradley+Cooper+kandydatem+do+roli+w+filmie+Danny%27ego+McBride%27a-167573
&quot;G.I. Joe&quot;. Gwiazda MCU jako Duke?
Jak informowaliśmy już na stronach Filmwebu, Paramount chce realizacji nowego widowiska "G.I. Joe". Teraz portal Nexus Point News donosi o tym, kto jest kandydatem do zagrania głównej roli.

Jedna gwiazda Marvela zastąpi inną gwiazdę Marvela



Pierwotnie mówiło się, że kandydatem do głównej roli w filmie "G.I. Joe" jest Chris Hemsworth. Jednak NPN twierdzi, że aktor zrezygnował z projektu. Zdaniem portalu twórcy mają już jednak nowego kandydata. I jest nim inna gwiazda Marvela - Bradley Cooper.

Ten wybór może zaskakiwać. Bradley Cooper ma już bowiem w planach jeden duży projekt, czyli prequel filmu "Ocean's Eleven: Ryzykowna gra". Gwiazdor ma w nim nie tylko zagrać jedną z głównych ról, ale również całość wyreżyserować. Paramount na razie nie skomentował rewelacji Nexus Point News.

01.jpg Getty Images © Simon Ackerman


Za nowe widowisko "G.I. Joe" odpowiada Danny McBride, który pracował już z Cooperem. Zaangażował go do serialu "Prawi Gemstonowie".

McBride jest autorem scenariusza i niedawno zdradził kilka jego szczegółów. Głównym bohaterem filmu będzie Duke. Całość ma być realistycznym kinem akcji. Jego akcja została osadzona w miasteczku Springfield. W mitologii GI Joe jest to miejsce, w którym praktycznie każdy mieszkaniec jest członkiem wrogiej GI Joe organizacji COBRA.

Ostatnim filmem w uniwersum GI Joe pozostaje "Snake Eyes: Geneza G.I. Joe" z 2021 roku. W 2023 roku, po premierze filmu "Transformers: Przebudzenie bestii", przez chwilę mówiło się o możliwym crossoverze. Z tych planów nic jednak nie wynikło.

Zwiastun filmu "Snake Eyes: Geneza G.I. Joe"




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