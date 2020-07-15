"G.I. Joe". Gwiazda MCU jako Duke?

Jak informowaliśmy już na stronach Filmwebu, Paramount chce realizacji nowego widowiska "G.I. Joe". Teraz portal Nexus Point News donosi o tym, kto jest kandydatem do zagrania głównej roli.
Jedna gwiazda Marvela zastąpi inną gwiazdę Marvela
Pierwotnie mówiło się, że kandydatem do głównej roli w filmie "G.I. Joe"
jest Chris Hemsworth
. Jednak NPN twierdzi, że aktor zrezygnował z projektu. Zdaniem portalu twórcy mają już jednak nowego kandydata. I jest nim inna gwiazda Marvela - Bradley Cooper
.
Ten wybór może zaskakiwać. Bradley Cooper
ma już bowiem w planach jeden duży projekt, czyli prequel filmu "Ocean's Eleven: Ryzykowna gra
". Gwiazdor ma w nim nie tylko zagrać jedną z głównych ról, ale również całość wyreżyserować. Paramount na razie nie skomentował rewelacji Nexus Point News.
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Za nowe widowisko "G.I. Joe"
odpowiada Danny McBride
, który pracował już z Cooperem
. Zaangażował go do serialu "Prawi Gemstonowie
". McBride
jest autorem scenariusza i niedawno zdradził kilka jego szczegółów. Głównym bohaterem filmu będzie Duke
. Całość ma być realistycznym kinem akcji. Jego akcja została osadzona w miasteczku Springfield. W mitologii GI Joe jest to miejsce, w którym praktycznie każdy mieszkaniec jest członkiem wrogiej GI Joe organizacji COBRA.
Ostatnim filmem w uniwersum GI Joe pozostaje "Snake Eyes: Geneza G.I. Joe
" z 2021 roku. W 2023 roku, po premierze filmu "Transformers: Przebudzenie bestii
", przez chwilę mówiło się o możliwym crossoverze. Z tych planów nic jednak nie wynikło.
Zwiastun filmu "Snake Eyes: Geneza G.I. Joe"