"GTA 5" wciąż się sprzedaje. Co z "GTA 6"?

Take-Two Interactive zaprezentowało najnowsze kwartalne sprawozdanie finansowe. Przy okazji przedstawiło też plany na ten rok.

"Grand Theft Auto 6" z potwierdzoną premierą



Jedną z ciekawszych informacji zaprezentowanych przez Take-Two Interactive była ta dotycząca liczby sprzedanych kopii gry "Grand Theft Auto 5". Otóż łączna liczba osiągnęła poziom 225 milionów egzemplarzy. Od ostatniego raportu, w którym Take-Two Interactive chwaliło się wynikami tej gry, oznacza to sprzedaż kolejnych 5 milionów egzemplarzy. Nieźle, jak na grę, która debiutowała w 2013 roku.


A co z "Grand Theft Auto 6"? Wygląda na to, że listopadowa data premiery pozostanie ostateczną. Take-Two Interactive zapowiada, że kampania marketingowa gry ruszy latem.

Ważną zapowiedzią Take-Two Interactive jest również ta, że na premierę można spodziewać się gry również na nośnikach fizycznych. Studio nie zamierza opóźniać sprzedaży fizycznej ze względu na obawę przed możliwymi przeciekami. Jak więc zamierzają ochronić tytuł przed przedwczesnym pojawieniem się w sieci? Tego nie ujawniono.

Zwiastun gry "Grand Theft Auto 6"




