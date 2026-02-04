"GTA 5" wciąż się sprzedaje. Co z "GTA 6"?

Take-Two Interactive zaprezentowało najnowsze kwartalne sprawozdanie finansowe. Przy okazji przedstawiło też plany na ten rok.
"Grand Theft Auto 6" z potwierdzoną premierą
Jedną z ciekawszych informacji zaprezentowanych przez Take-Two Interactive była ta dotycząca liczby sprzedanych kopii gry "Grand Theft Auto 5"
. Otóż łączna liczba osiągnęła poziom 225 milionów egzemplarzy
. Od ostatniego raportu, w którym Take-Two Interactive chwaliło się wynikami tej gry, oznacza to sprzedaż kolejnych 5 milionów egzemplarzy. Nieźle, jak na grę, która debiutowała w 2013 roku.
A co z "Grand Theft Auto 6"
? Wygląda na to, że listopadowa data premiery pozostanie ostateczną. Take-Two Interactive zapowiada, że kampania marketingowa gry ruszy latem
.
Ważną zapowiedzią Take-Two Interactive jest również ta, że na premierę można spodziewać się gry również na nośnikach fizycznych
. Studio nie zamierza opóźniać sprzedaży fizycznej ze względu na obawę przed możliwymi przeciekami. Jak więc zamierzają ochronić tytuł przed przedwczesnym pojawieniem się w sieci? Tego nie ujawniono.
Zwiastun gry "Grand Theft Auto 6"