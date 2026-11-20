Ta wiadomość chyba nikogo nie zaskoczy. "Grand Theft Auto VI" ustanowiło nowy, absolutnie obłędny rekord otwarcia branży rozrywkowej. Wpływy ze sprzedaży w dniu otwarcia przekroczyły 2 miliardy dolarów.
"GTA VI" i długo, długo nic
Jak donosi portal Deadline na podstawie danych Sensor Tower, "GTA VI" osiągnęło w ciągu pierwszych 24 godzin wpływy w wysokości 2,36 miliarda dolarów
. Jest to absolutny rekord w branży rozrywkowej. Poprzedni najlepszy dobowy wynik otwarcia należał do "GTA V
" i wynosił 800 milionów dolarów. Dla porównania najlepsze otwarcie w branży filmowej należy (jeszcze) do "Avengers: Koniec gry
" – 1,22 mld dolarów po pierwszych pięciu dniach w kinach (tzw. weekend otwarcia).
"GTA VI
" biło wszystkich na głowę już w przedsprzedaży, z której to pochodzi 1,65 mld dolarów. Do tej pory gra została pobrana 24,59 mln razy.
Z tego zdecydowana większość, bo 75%, to pobrania na konsole PlayStation. Gra na razie nie jest dostępna na PC.
Taki wynik nie wszyscy przyjęli z zadowoleniem. W prawicowej amerykańskiej telewizji FOX News widzowie mogli usłyszeć taki oto komentarz: Jeśli to pokolenie chce głosić hasła o tym, że wszystko powinno być bardziej dostępne cenowo, a jednocześnie jest gotowe doprowadzić do utraty miliardów dolarów przychodów w takim dniu jak dzisiaj, tylko po to, żeby pójść i pograć w grę, to chyba mówi samo za siebie, o czym powinniśmy rozmawiać z młodszym pokoleniem.
Zwiastun gry "GTA VI"