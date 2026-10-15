Newsy Gry "GTA VI" z nowym zwiastunem. A w nim utwór "Flower in a Hurricane"
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"GTA VI" z nowym zwiastunem. A w nim utwór "Flower in a Hurricane"

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&quot;GTA VI&quot; z nowym zwiastunem. A w nim utwór &quot;Flower in a Hurricane&quot;
Rockstar ma dla swoich fanów miłą niespodziankę. Dziś do sieci trafił nowy zwiastun gry "Grand Theft Auto VI".

Będzie granie? Nadchodzi "GTA VI"



Nowy zwiastun prezentuje utwór "Flower in a Hurricane", za który odpowiadają Justice, Tame Impala, SZA oraz King Gizzard & The Lizard Wizard. Piosenka powstała specjalnie z myślą o soundtracku do tej gry.


Jason i Lucia od zawsze wiedzieli, że los jest przeciwko nim. Jednak gdy pozornie łatwy skok kończy się katastrofą, trafiają w najmroczniejsze zakątki najbardziej słonecznego miejsca w Ameryce, w sam środek przestępczego spisku obejmującego cały stan Leonida. Jeśli chcą wyjść z tego cało, będą musieli polegać na sobie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

"Grand Theft Auto VI" będzie miało swoją premierę 19 listopada. Na początek trafi wyłącznie na konsole PlayStation i Xbox. Po sieci krążą plotki, że wersja na PC pojawi się przed końcem I kwartału 2027 roku.

Nowy zwiastun gry "Grand Theft Auto VI"




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