"GTA VI" z nowym zwiastunem. A w nim utwór "Flower in a Hurricane"

Rockstar ma dla swoich fanów miłą niespodziankę. Dziś do sieci trafił nowy zwiastun gry "Grand Theft Auto VI".
Będzie granie? Nadchodzi "GTA VI"
Nowy zwiastun prezentuje utwór "Flower in a Hurricane", za który odpowiadają Justice, Tame Impala, SZA oraz King Gizzard & The Lizard Wizard. Piosenka powstała specjalnie z myślą o soundtracku do tej gry.
Jason i Lucia od zawsze wiedzieli, że los jest przeciwko nim. Jednak gdy pozornie łatwy skok kończy się katastrofą, trafiają w najmroczniejsze zakątki najbardziej słonecznego miejsca w Ameryce, w sam środek przestępczego spisku obejmującego cały stan Leonida. Jeśli chcą wyjść z tego cało, będą musieli polegać na sobie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. "Grand Theft Auto VI"
będzie miało swoją premierę 19 listopada
. Na początek trafi wyłącznie na konsole PlayStation i Xbox. Po sieci krążą plotki, że wersja na PC pojawi się przed końcem I kwartału 2027 roku.
Nowy zwiastun gry "Grand Theft Auto VI"