"GTA VI" z nowym zwiastunem. A w nim utwór "Flower in a Hurricane"

Będzie granie? Nadchodzi "GTA VI"

Nowy zwiastun gry "Grand Theft Auto VI"

Nowy zwiastun prezentuje utwór "Flower in a Hurricane", za który odpowiadają Justice, Tame Impala, SZA oraz King Gizzard & The Lizard Wizard. Piosenka powstała specjalnie z myślą o soundtracku do tej gry.Jason i Lucia od zawsze wiedzieli, że los jest przeciwko nim. Jednak gdy pozornie łatwy skok kończy się katastrofą, trafiają w najmroczniejsze zakątki najbardziej słonecznego miejsca w Ameryce, w sam środek przestępczego spisku obejmującego cały stan Leonida. Jeśli chcą wyjść z tego cało, będą musieli polegać na sobie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.będzie miało swoją premierę. Na początek trafi wyłącznie na konsole PlayStation i Xbox. Po sieci krążą plotki, że wersja na PC pojawi się przed końcem I kwartału 2027 roku.