W piątek Rockstar Games podało oficjalne dane dotyczące wyników sprzedaży gry "Grand Theft Auto VI". W Hollywood wszyscy zzielenieli z zazdrości.
Wydali 1,5 mld dolarów. I już zarabiają
Według szacunków prace nad "Grand Theft Auto VI" pochłonęły nawet 1,5 miliarda dolarów
. Na przestrzeni lat nad grą pracowało ponad tysiąc osób. Było więc to gigantyczne przedsięwzięcie o skali, o jakiej w Hollywood nikt nawet nie marzy.
A jednak ryzyko opłaciło się. W wyniki, które podało Rockstar Games, po prostu trudno uwierzyć. "GTA VI"
przyniosło dotąd blisko 4 miliardy dolarów wpływów. Studio podaje kwotę 3,79 mld dolarów
!
Nawet w branży growej jest to obłędna kwota. Prawie połowa z niej pochodzi z przedsprzedaży (ponad 1,6 mld dolarów). Rockstar twierdzi, że przed oficjalną premierą gry tytuł nabyło 32,5 mln osób. Dla porównania, jeden z największych hitów growych ostatnich lat, "Elden Ring", potrzebował trzech lat, by osiągnąć poziom 30 milionów sprzedanych kopii. Z ogromną wdzięcznością wkraczamy w nowy rozdział historii Rockstar Games wraz z premierą "Grand Theft Auto VI". Jesteśmy niezwykle poruszeni tak entuzjastycznym odbiorem ze strony graczy z całego świata i nie moglibyśmy być bardziej podekscytowani, mogąc dzielić z Wami tę wyjątkową chwilę
- tak sprawę komentuje Sam Houser
, współzałożyciel Rockstar Games.
Zwiastun gry "GTA VI"