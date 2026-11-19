Już prawie cały świat ma możliwość gry w "Grand Theft Auto VI". I choć tytuł spotkał się z powszechnym zachwytem wśród krytyków, to jednak nie wszyscy gracze są zadowoleni. Jedna zmiana już wywołała falę narzekań w mediach społecznościowych.
Seks za pieniądze? Nie w "GTA VI"
Cóż tak bardzo zdenerwowało graczy, że wylewają swoje żale w internecie? Jak się okazuje, poszło o pracownice seksualne
. A raczej byłe pracownice seksualne, ponieważ w "GTA VI
" ulice, a nawet kluby ze striptizem są ich pozbawione.
Od 2001 roku i premiery "GTA III
" gracze mieli możliwość płacenia za seks. Po 25 latach zostali tej usługi pozbawieni. Dlaczego? Rockstar odpowiedziało na to pytanie w jednym z wywiadów:
"GTA VI" to gra o parze, która znalazła się w tarapatach, kochankach uciekających przed prawem. (...) Wiele elementów znanych z poprzednich odsłon nie pojawi się w "GTA VI", ale uważamy, że te, które pozostawiliśmy, są niezbędne i wzajemnie się uzupełniają, budując klimat oraz podkreślając motywacje, na których chcieliśmy skupić się podczas poznawania historii Jasona i Lucii.
Na szczęście inna tradycja cyklu "GTA" została zachowana. Wielu graczy donosi, że widziało Wielką Stopę
.
Zwiastun gry "Grand Theft Auto VI"