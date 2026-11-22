Od kilku dni cały świat żyje premierą "Grand Theft Auto VI". Jedną z rzeczy, która podzieliła graczy, jest zachowanie protagonisty, Jasona Duvala. Jak się okazuje, genezy postaci należy szukać w arcydziele amerykańskiego kina.
Zachowanie Jasona zainspirowane filmem
Jason Duval to obok Lucii Caminos główny bohater gry "GTA VI
". Jest weteranem, który brał udział w misjach wojskowych na całym świecie. W grze jest człowiekiem wycofanym, małomównym. Nie wszystkim graczom to się podoba.
Jak się okazuje, inspiracja, by Jason właśnie tak się zachowywał, przyszła z kina. Ujawnił to wiceprezes do spraw fabuły Rupert Humphries w jednym z ostatnich wywiadów: Kiedy zdecydowaliśmy, że chcemy opowiedzieć historię pary będącej w ucieczce, przyjrzeliśmy się różnym podobnym filmom. Jednym z tych, które szczególnie się wyróżniały, była "Ucieczka gangstera" Peckinpaha. Film zasłynął z tego, że jego bohaterowie mieli niewiele kwestii dialogowych, a wiele rzeczy wyrażali samą swoją obecnością. Właśnie taką energię zespół Rockstar chciał oddać w postaci Jasona.
To podejście współgrało również z naszymi badaniami dotyczącymi weteranów. Ci faceci zazwyczaj nie są rozmowni ani nie reagują na coś, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. Jednocześnie pozostają silni i potrafią stanowczo zaznaczyć swoją obecność. "Ucieczka gangstera"
to film Sama Peckinpaha
z 1972 roku. Główną rolę zagrał w nim Steve McQueen
.
Po kilku latach odsiadki, dzięki staraniom swojej żony, Doc McCoy wychodzi z więzienia, jednak za cenę wolności musi obrabować bank na sumę 750 tys. dolarów. Do tego zadania zostaje mu przydzielonych dwóch partnerów, z czego nie jest zadowolony. Napad jednak nie udaje się do końca, gdyż ginie jeden ze strażników. Nagle wszystko bierze w łeb: jeden ze wspólników próbuje go zabić, a zleceniodawca również nie zamierza wywiązać się z umowy. Teraz McCoy musi wraz z żoną i walizką pełną pieniędzy uciekać aż do Meksyku przed mafią, policją i żądnym zemsty wspólnikiem, a to jeszcze nie koniec ich kłopotów.
Zwiastun filmu "Ucieczka gangstera"