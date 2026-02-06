Newsy Filmy Michael Shannon nowym doktorem Caligari. Aktor wystąpi w remake'u klasyka niemieckiego ekspresjonizmu
Michael Shannon nowym doktorem Caligari. Aktor wystąpi w remake'u klasyka niemieckiego ekspresjonizmu

W popularnym współcześnie trendzie remake'owania klasycznych horrorów Hollywood musiało prędzej czy później sięgnąć także po "Gabinet doktora Caligari". Klasyk, uważany za pierwszy horror w historii kina, powróci na wielki ekran dzięki staraniom studia Anton. Co jednak najciekawsze, w roli tajemniczego antagonisty zobaczymy dwukrotnie nominowanego do Oscara Michaela Shannona.

Michael Shannon jako doktor Caligari – co wiemy?



Za współczesną reinterpretację opowieści o doktorze Caligarim odpowiadać będą bracia Drew i John Erick Dowdle – twórcy pracujący w przeszłości przy horrorach "Jako w piekle, tak i na Ziemi" czy "Kwarantanna". Jak to zwykle bywa w przypadku duetu, John Erick Dowdle samodzielnie zajmie się reżyserią projektu. Brat będzie pomagał mu z kolei przy okazji prac nad scenariuszem, a także zajmie się produkcją filmu. 

Variety potwierdza, że Shannon wcieli się w rolę tytułowego antagonisty, którego w oryginale z 1920 roku odgrywał Werner Krauss. Choć nie wiemy na razie, jak bardzo w historię planują ingerować bracia Dowdle w swojej wersji "Gabinetu doktora Caligari", pewne jest, że charakterystyka głównych postaci zostanie zachowana. Shannon będzie więc obwoźnym lekarzem, podróżującym z wiernym lunatykiem u swojego boku. Przemieszczając się od miasta do miasta, doktor zostawia za sobą serię makabrycznych morderstw. 

Pracując z Michaelem Shannonem przy wielu projektach, razem z bratem mogliśmy z bliska zobaczyć, jak niepokojącą intensywność potrafi wnieść nawet w najprostsze filmowe momenty. Wówczas myśl o zobaczeniu go w roli przerażającego doktora Caligari stała się naszą obsesją. Zaufanie i twórcze połączenie, który wspólnie wypracowaliśmy, pozwolą nam stworzyć lepszą i odważniejszą wariację tego klasyka niemieckiego ekspresjonizmu. Nie mógłbym być bardziej podekscytowany możliwością ożywienia tego koszmaru razem z nim — powiedział reżyser filmu John Erick Dowdle.

Gabinet doktora Caligari  (1920)

 Gabinet doktora Caligari

Dr. Caligari  (1989)

 Dr. Caligari

Gabinet doktora Caligari  (2005)

 Gabinet doktora Caligari

The Cabinet of Caligari  (1962)

 The Cabinet of Caligari

