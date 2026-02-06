Michael Shannon nowym doktorem Caligari. Aktor wystąpi w remake'u klasyka niemieckiego ekspresjonizmu

W popularnym współcześnie trendzie remake'owania klasycznych horrorów Hollywood musiało prędzej czy później sięgnąć także po "Gabinet doktora Caligari". Klasyk, uważany za pierwszy horror w historii kina, powróci na wielki ekran dzięki staraniom studia Anton. Co jednak najciekawsze, w roli tajemniczego antagonisty zobaczymy dwukrotnie nominowanego do Oscara Michaela Shannona. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ Getty Images © Bruce Glikas
Michael Shannon jako doktor Caligari – co wiemy?
Za współczesną reinterpretację opowieści o doktorze Caligarim odpowiadać będą bracia Drew
i John Erick Dowdle
– twórcy pracujący w przeszłości przy horrorach "Jako w piekle, tak i na Ziemi
" czy "Kwarantanna
". Jak to zwykle bywa w przypadku duetu, John Erick Dowdle
samodzielnie zajmie się reżyserią projektu. Brat będzie pomagał mu z kolei przy okazji prac nad scenariuszem, a także zajmie się produkcją filmu.
Variety potwierdza, że Shannon
wcieli się w rolę tytułowego antagonisty, którego w oryginale z 1920 roku odgrywał Werner Krauss
. Choć nie wiemy na razie, jak bardzo w historię planują ingerować bracia Dowdle
w swojej wersji "Gabinetu doktora Caligari", pewne jest, że charakterystyka głównych postaci zostanie zachowana. Shannon
będzie więc obwoźnym lekarzem, podróżującym z wiernym lunatykiem u swojego boku. Przemieszczając się od miasta do miasta, doktor zostawia za sobą serię makabrycznych morderstw. Pracując z Michaelem Shannonem przy wielu projektach, razem z bratem mogliśmy z bliska zobaczyć, jak niepokojącą intensywność potrafi wnieść nawet w najprostsze filmowe momenty. Wówczas myśl o zobaczeniu go w roli przerażającego doktora Caligari stała się naszą obsesją. Zaufanie i twórcze połączenie, który wspólnie wypracowaliśmy, pozwolą nam stworzyć lepszą i odważniejszą wariację tego klasyka niemieckiego ekspresjonizmu. Nie mógłbym być bardziej podekscytowany możliwością ożywienia tego koszmaru razem z nim
— powiedział reżyser filmu John Erick Dowdle
.
