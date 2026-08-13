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"Galeria snów DallerGuta": Patrick Ness przeniesie na ekran koreański bestseller

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Galeria+sn%C3%B3w+DallerGuta%22%3A+Patrick+Ness+przeniesie+na+ekran+korea%C5%84ski+bestseller-168042
&quot;Galeria snów DallerGuta&quot;: Patrick Ness przeniesie na ekran koreański bestseller
źródło: Getty Images
autor: SOPA Images
Disney zabierze nas do krainy snów. Studio dało zielone światło aktorskiej adaptacji południowokoreańskiego bestsellera "Galeria Snów DallerGuta" autorstwa Lee Mi-ye. Nad scenariuszem pracuje Patrick Ness.


O czym opowiada "Galeria Snów DallerGuta"?


"Galeria Snów DallerGuta" ukazała się w Polsce nakładem wydawnictwa Mova. W oficjalnym opisie czytamy: 

Rodzinne miasto Penny słynęło z lokalnych produktów związanych ze snami i bogaciło się na ich sprzedaży. Ludzie chodzili tam w szlafrokach i piżamach, bez butów, w samych skarpetach, gotowi zasnąć w każdym momencie. Praca w Galerii Snów DallerGuta była czymś bardzo pożądanym przez młodych z miasteczka, także przez Penny. Kusiły ją nie tylko pensja i nagrody w postaci darmowych snów, ale też sam zaszczyt pracy u boku sławnego DallerGuta. Kiedy udaje jej się pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną i zaintrygować swoimi spostrzeżeniami przyszłego szefa, jest szczęśliwa.

Dzięki pracy w Galerii Snów dowie się, że snom jest czasem bliżej do rzeczywistości, niż jej się wydawało. Będzie rozmyślać o tym, dlaczego ludzie śpią i śnią. Okaże się, że sen po przebudzeniu wcale nie musi się skończyć. Już pierwszego dnia ktoś jednak kradnie butelkę z bardzo kosztowną zawartością… Czy Penny uda się dociec, dlaczego ludzie śpią i śnią? Czy złodziej zostanie ukaranych za swoją zuchwałość?

Kim jest Patrick Ness? Zobacz zwiastun "Siedmiu minut po północy"


Patrick Ness to amerykańsko-brytyjski pisarz, autor literatury dla młodzieży z gatunku fantasy i sci-fi. Dwie jego powieści – "Siedem minut po północy" i "Na ostrzu noża" – doczekały się filmowych adaptacji; Ness sam napisał scenariusze na ich podstawie. Pracował też przy serialach "Doctor Who: New Series Adventures" i "Class". Przypominamy zwiastun "Siedmiu minut po północy":


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