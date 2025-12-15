"Gaston": Gotowi na aktorski spin-off "Pięknej i Bestii"? Disney już nad nim pracuje

W biznesowej strategii Disneya wyróżniają się w ostatnich latach dwa trendy: origin stories czarnych charakterów ("Czarownica", "Cruella") i aktorskie remaki klasycznych animacji ("Mała Syrenka", "Śnieżka"). Teraz studio postanowiło znów połączyć te dwa podejścia.
Aktorski "Gaston" w drodze do kin
Disney planuje zrealizować aktorski film opowiadający o Gastonie
– bohaterze "Pięknej i Bestii
". Projekt jest na wczesnym etapie rozwoju. Na razie nie wiadomo, kto zajmie stanowisko reżysera. Nad scenariuszem pracuje Dave Callaham
. Obowiązki producentki będzie pełnić Michelle Rejwan
.
Emma Watson jako Bella i Luke Evans jako Gaston w "Pięknej i Bestii"Gaston
to postać, której nie było w literackim oryginale pióra Jeanne-Marie Leprince de Beaumont
; została stworzona przez twórców animacji z 1992 roku. Zarozumiały i okrutny chłopak żywi nieodwzajemnione uczucia do pięknej Belli
. Gdy uświadamia sobie, że dziewczyna wybrała Bestię
, postanawia zabić rywala.
Aktorska wersja "Pięknej i Bestii
" trafiła na ekrany w 2017 roku. Film z Emmą Watson
i Danem Stevensem
w rolach głównych był jednym z największych hitów roku – z wynikiem 1,263 miliarda dolarów zajął drugie miejsce w światowym box offisie. Przypominamy zwiastun:
Bella (Emma Watson
) jest piękną i wrażliwą dziewczyną, która żyje razem z ojcem Maurycym (Kevin Kline
) w małej francuskiej wiosce. Pewnego dnia mężczyzna wpada w tarapaty. Zostaje uwięziony w magicznym zamku przez mieszkającą tam bestię (Dan Stevens
). Aby uwolnić ojca, Bella ofiarowuje gospodarzowi własną wolność. Dziewczyna dostaje komnatę na zamku, gdzie usługują jej zaczarowane przedmioty – zegar Trybik, świecznik Płomyk, czy miotełka Puf Puf. Chcąc ratować córkę, Maurycy prosi o pomoc butnego myśliwego – Gastona (Luke Evans
), który pragnie ożenić się z Bellą. Dziewczyna tymczasem odkrywa, że potwór wcale nie jest taki straszny, jak początkowo myślała.