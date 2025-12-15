Newsy Filmy "Gaston": Gotowi na aktorski spin-off "Pięknej i Bestii"? Disney już nad nim pracuje
Filmy

"Gaston": Gotowi na aktorski spin-off "Pięknej i Bestii"? Disney już nad nim pracuje

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Gaston%22%3A+Gotowi+na+aktorski+spin-off+%22Pi%C4%99knej+i+Bestii%22+Disney+ju%C5%BC+nad+nim+pracuje-164383
&quot;Gaston&quot;: Gotowi na aktorski spin-off &quot;Pięknej i Bestii&quot;? Disney już nad nim pracuje
źródło: materialy promocyjne
W biznesowej strategii Disneya wyróżniają się w ostatnich latach dwa trendy: origin stories czarnych charakterów ("Czarownica", "Cruella") i aktorskie remaki klasycznych animacji ("Mała Syrenka", "Śnieżka"). Teraz studio postanowiło znów połączyć te dwa podejścia.

Aktorski "Gaston" w drodze do kin


Disney planuje zrealizować aktorski film opowiadający o Gastonie – bohaterze "Pięknej i Bestii". Projekt jest na wczesnym etapie rozwoju. Na razie nie wiadomo, kto zajmie stanowisko reżysera. Nad scenariuszem pracuje Dave Callaham. Obowiązki producentki będzie pełnić Michelle Rejwan.

Emma Watson jako Bella i Luke Evans jako Gaston w "Pięknej i Bestii"
Gaston to postać, której nie było w literackim oryginale pióra Jeanne-Marie Leprince de Beaumont; została stworzona przez twórców animacji z 1992 roku. Zarozumiały i okrutny chłopak żywi nieodwzajemnione uczucia do pięknej Belli. Gdy uświadamia sobie, że dziewczyna wybrała Bestię, postanawia zabić rywala.

Zobacz zwiastun "Pięknej i Bestii"


Aktorska wersja "Pięknej i Bestii" trafiła na ekrany w 2017 roku. Film z Emmą Watson i Danem Stevensem w rolach głównych był jednym z największych hitów roku – z wynikiem 1,263 miliarda dolarów zajął drugie miejsce w światowym box offisie. Przypominamy zwiastun:



Bella (Emma Watson) jest piękną i wrażliwą dziewczyną, która żyje razem z ojcem Maurycym (Kevin Kline) w małej francuskiej wiosce. Pewnego dnia mężczyzna wpada w tarapaty. Zostaje uwięziony w magicznym zamku przez mieszkającą tam bestię (Dan Stevens). Aby uwolnić ojca, Bella ofiarowuje gospodarzowi własną wolność. Dziewczyna dostaje komnatę na zamku, gdzie usługują jej zaczarowane przedmioty – zegar Trybik, świecznik Płomyk, czy miotełka Puf Puf. Chcąc ratować córkę, Maurycy prosi o pomoc butnego myśliwego – Gastona (Luke Evans), który pragnie ożenić się z Bellą. Dziewczyna tymczasem odkrywa, że potwór wcale nie jest taki straszny, jak początkowo myślała.

Powiązane artykuły Gaston

Gaston  (2027)

 Gaston

Najnowsze Newsy

Seriale Filmy

Serialowa kontynuacja hitu laureatki Oscara w drodze

Inne Filmy

AKTUALIZACJA: Synowi Reinerów grozi dożywocie?

15 komentarzy
Filmy

"Jedna bitwa po drugiej" w drodze na HBO Max. Znamy datę premiery

4 komentarze
VOD

Netflix prezentuje najciekawsze premiery stycznia 2026

Filmy Multimedia

"Lalka": Oto Marek Kondrat jako filmowy Ignacy Rzecki. Jak wam się podoba?

40 komentarzy

Prezentów szukajcie na Allegro. Te propozycje Was zaskoczą

Filmy Box office

Box Office Świat: "Zwierzogród 2" bije kolejne rekordy

12 komentarzy