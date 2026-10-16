"Gdyby książki mogły zabijać" już w księgarniach

"Gdyby książki mogły zabijać" Kate Eberle to przewrotne połączenie romansu i kryminału, w którym znajomość książkowych schematów może okazać się całkiem przydatną umiejętnością!
Jeśli uwielbiacie:
▪️pokręcone historie w stylu Richarda Osmana
▪️nutę romansu od Emily Henry
▪️wątki nadprzyrodzone charakterystyczne dla francuskiego mistrza pióra
- będziecie zachwyceni tą powieścią!
Miłośniczka płomiennych romansów zostaje uwięziona na kartach powieści kryminalnej, a potencjalny kochanek zamiast do łóżka, chce ją zaciągnąć do... grobu.
Uważaj, czego sobie życzysz – to ostrzeżenie mogłoby być mottem szalonej debiutanckiej powieści Kate Eberle, dziennikarki, która ulubione wątki miłośniczek komedii romantycznych wplotła w cosy mystery w stylu Richarda Osmana.
Roxy rozmyśla nad namiętną fabułą ostatniej powieści Anny Matthews i fantazjuje o jej głównym bohaterze – gorącym strażaku – skrycie pragnąc, by jej życie choć trochę przypominało to z książek ulubionej autorki. Nie przypuszcza jednak, że wrzucając dolara do kapelusza ulicznego żebraka, zapoczątkuje lawinę zdarzeń, które zamienią jej rozczarowującą codzienność w nieprawdopodobną – i mocno ryzykowną – romantyczną przygodę. Wygląda na to, że życzenie Roxy właśnie się spełnia, choć nie całkiem tak, jak by tego oczekiwała… Bo nowa powieść Anny Matthews to najwyraźniej nie urocza komedia romantyczna, a krwawy thriller. Roxie desperacko potrzebuje pomocy, jeśli ma poradzić sobie z gatunkiem, po który nigdy nie sięgała. Nieoczekiwanie u jej boku pojawia się idealny sprzymierzeniec – przystojny profesor literatury, który specjalizuje się w powieściach kryminalnych.
Zwariowana i zaskakująca historia, w której zacierają się granicę między rzeczywistością a fikcją, pełna gwałtownych zwrotów akcji. Spodoba się czytelniczkom Emily Henry, Leonie Swann, Kristen Perrin, Merryn Allingham i każdemu, kto… lubi czytać.
Media o książce:
"Gdyby książki mogły zabijać" to prawdziwa rozkosz. Ta porywająca, romantyczna opowieść, pełna dowcipu i kreatywności, dostarczyła mi najczystszej radości z czytania. Kate Eberle to przezabawna nowa autorka. Aż chce się w zamieszkać w świecie, który stworzyła (nawet pomimo tych wszystkich morderstw!).
Laura Hankin, autorka powieści One-Star Romance Mam obsesję na punkcie Kate Eberle (całkowicie niegroźną, super profesjonalną, zupełnie nie jak w thrillerze). "Gdyby książki mogły zabijać" to zachwycająca, rozbrajająca do łez opowieść o literaturze gatunkowej. Chciałam ją przeczytać od nowa już w chwili, gdy dotarłam do ostatniego zdania. Dzięki wielowarstwowym, błyskotliwym pomysłom autorki ten niezwykły debiut zdobył zaszczytne miejsce na mojej półce z ulubionymi książkami i w moim sercu.
Sarah Adler, autorka bestsellerów "USA Today" Happy Medium i Wild Goose Chase "Gdyby książki mogły zabijać" to prawdziwa bomba. Kryminał, romans, humor, pełne aluzji i podtekstów komentarze literackie – ten debiut Kate Eberle ma wszystko! Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak by to było znaleźć się w pułapce ulubionej powieści, zakochać się tam, gdzie najmniej się tego spodziewacie albo "wykraść" kogoś w stylu Grand Theft Auto (wiecie, o co mi chodzi), ta książka na pewno wam się spodoba. Przeczytałam ją jednym tchem!
Alicia Thompson, autorka bestsellera "USA Today" Love in the Time of Serial Killers To zdecydowanie połączenie gatunków, którego wszyscy potrzebujemy – poszukiwanie miłości i jednocześnie tropienie mordercy to naprawdę najlepszy rodzaj wielozadaniowości. Bardzo oryginalny thriller romantyczny z zabawną, dowcipną i budzącą respekt bohaterką, której będziecie kibicować.
Asia Mackay, autorka powieści A Serial Killer’s Guide to Marriage Przy lekturze powieści "Gdyby książki mogły zabijać" śmiałam się (dosłownie) na głos. Eberle zręcznie bawi się motywami thrillerów i romansów, snując niezwykle wciągającą opowieść. Pełna akcji, humoru i serca, ta książka to hołd dla wielu moich ulubionych elementów romansów przygodowych. Roxie i Grant podbili moje serce. Nie mogę się doczekać, kiedy ponownie przeczytam tę powieść.
Lish McBride, autorka powieści Most Likely to Murder i Hold Me Closer, Necromancer Zabawna i urocza. To połączenie twojej ulubionej powieści kryminalnej z ulubionym romansem. Wykorzystuje wszystkie klasyczne motywy obu gatunków i przekształca je w coś nowego i przezabawnego.
Tasha Coryell, autorka Listów miłosnych do seryjnego mordercy
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