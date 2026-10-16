"Gdyby książki mogły zabijać" już w księgarniach

Laura Hankin, autorka powieści One-Star Romance



Sarah Adler, autorka bestsellerów "USA Today" Happy Medium i Wild Goose Chase



Alicia Thompson, autorka bestsellera "USA Today" Love in the Time of Serial Killers



Asia Mackay, autorka powieści A Serial Killer’s Guide to Marriage



Lish McBride, autorka powieści Most Likely to Murder i Hold Me Closer, Necromancer



Tasha Coryell, autorka Listów miłosnych do seryjnego mordercy



Jeśli uwielbiacie:▪️pokręcone historie w stylu Richarda Osmana▪️nutę romansu od Emily Henry▪️wątki nadprzyrodzone charakterystyczne dla francuskiego mistrza pióra- będziecie zachwyceni tą powieścią!Roxy rozmyśla nad namiętną fabułą ostatniej powieści Anny Matthews i fantazjuje o jej głównym bohaterze – gorącym strażaku – skrycie pragnąc, by jej życie choć trochę przypominało to z książek ulubionej autorki. Nie przypuszcza jednak, że wrzucając dolara do kapelusza ulicznego żebraka, zapoczątkuje lawinę zdarzeń, które zamienią jej rozczarowującą codzienność w nieprawdopodobną – i mocno ryzykowną – romantyczną przygodę. Wygląda na to, że życzenie Roxy właśnie się spełnia, choć nie całkiem tak, jak by tego oczekiwała… Bo nowa powieść Anny Matthews to najwyraźniej nie urocza komedia romantyczna, a krwawy thriller. Roxie desperacko potrzebuje pomocy, jeśli ma poradzić sobie z gatunkiem, po który nigdy nie sięgała. Nieoczekiwanie u jej boku pojawia się idealny sprzymierzeniec – przystojny profesor literatury, który specjalizuje się w powieściach kryminalnych.Zwariowana i zaskakująca historia, w której zacierają się granicę między rzeczywistością a fikcją, pełna gwałtownych zwrotów akcji. Spodoba się czytelniczkom Emily Henry, Leonie Swann, Kristen Perrin, Merryn Allingham i każdemu, kto… lubi czytać.Media o książce: