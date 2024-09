"Gdyby nie ty": nowa książka autorki "It Ends With Us" w drodze na ekran. Gwiazdy w obsadzie

"Gdyby nie ty": szczegóły filmu

Za kamerą stanie Josh Boone (" Gwiazd naszych wina "). Scenariusz napisała Susan McMartin (" After "). Zdjęcia ruszają wiosną przyszłego roku. Film dla wytwórni Paramount zrealizuje Constantin Film.Polski wydawca opisuje fabułę "Gdyby nie ty" w następujący sposób: Morgan była jeszcze młodą dziewczyną, gdy jej życie stanęło na głowie. Nieplanowana ciąża i szybki ślub sprawiły, że przyszłość, o której marzyła, na zawsze pozostała w sferze marzeń. Dlatego gorąco pragnie uchronić swoją córkę, Clarę, przed podobnym losem. Clara uważa jednak, że matka skutecznie hamuje wszelkie jej dążenia. Według niej Morgan jest zgorzkniała i wykazuje absolutny brak spontaniczności. Gdyby nie nadopiekuńczość matki, Clara mogłaby rozwinąć skrzydła... Sytuacja trwa to do chwili, kiedy tragiczny wypadek rujnuje dotychczasowe życie rodziny. Morgan bardzo potrzebuje wsparcia i znajduje je – o dziwo – u mężczyzny, po którym nigdy by się tego nie spodziewała. Clara natomiast chroni się w ramionach chłopaka, z którym dotąd nie wolno jej się było kontaktować. Oba te związki okupione są wyrzeczeniami i cierpieniem, a jednak Clara i Morgan postanawiają o nie walczyć...Przypomnijmy: adaptacja " It Ends With Us " z Blake Lively w roli głównej przy budżecie rzędu 25 milionów zarobiła do tej pory na całym świecie ponad 300 milionów. Poniżej możecie obejrzeć jej zwiastun.