"Gears of War: E-Day" oficjalnie z datą premiery. Gra nie trafi na PS5

Za nami tegoroczny XBOX Games Showcase. Jedną z ważniejszych rzeczy, jakie w czasie imprezy się dowiedzieliśmy, jest ta, kiedy na rynek trafi "Gears of War: E-Day". Tytuł został też potwierdzony jako exclusive Xbox.
Kiedy zagramy w "Gears of War: E-Day"
Przypomnijmy, że gra "Gears of War: E-Day" to prequel serii. Przeżyj horror i brutalną rzeczywistość Dnia Wyjścia. Dołącz do Marcusa Fenixa i Dominica Santiago w momencie w którym horda Szarańczy wyłania się z podziemi, rozpalając desperacką walkę o przetrwanie.
Już wiemy, że w grę będzie można zagrać 6 października. Gra będzie dostępna na PC i konsolach Xbox. Przed startem XBOX Games Showcase fani spekulowali, że gra może też trafić na PlayStation, ale w czasie prezentacji zostało potwierdzone, że Xbox wraca do polityki gier na wyłączność i "Gears of War: E-Day" będzie pierwszym tytułem, którego ta zmiana dotyczy.
"Gears of War: E-Day" trafi na rynek w dwóch wersjach: standardowej (cena w przedsprzedaży to 279,99 zł) oraz Premium (429 zł). Gra będzie również dostępna w ramach usługi Game Pass już od dnia premiery.
W trakcie prezentacji Xbox pokazał ponad 7-minutowy gameplay. Znajdziecie go poniżej: