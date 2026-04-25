"Gen V": czy powstanie 3. sezon? Prime Video podjęło decyzję

Serwis Prime Video pokazuje aktualnie finałowy rozdział "The Boys". Jeśli jednak zastanawialiście się, co ze spin-offem cyklu pt. "Gen V", mamy dla Was złą wiadomość: platforma ogłosiła, że drugi sezon serialu był zarazem jego ostatnim.
"Gen V" znika z ekranów po dwóch sezonach Chociaż chcielibyśmy móc kontynuować zabawę jeszcze przez jeden sezon w Godolkin, jesteśmy zobowiązani do dalszego rozwijania historii postaci z "Gen V" w 5. sezonie "The Boys" oraz w innych nadchodzących projektach VCU
– powiedzieli producenci wykonawczy cyklu, Eric Kripke
i Evan Goldberg
- Zobaczycie ich ponownie.
Producenci potwierdzili, że w przyszłym roku w Prime Video zadebiutuje prequel "The Boys
" zatytułowany "Vought Rising
". Trwają również aktywne prace nad nowym spin offem pt. "The Boys: Mexico".
"Gen V
" przedstawia losy utalentowanych uczniów jedynego w USA college'u dla superbohaterów. Ich kręgosłup moralny czeka próba - walczą bowiem o pozycję w rankingu i szansę na dołączenie do Siódemki, elitarnej grupy superbohaterów Vought International. Gdy na jaw wychodzą sekrety szkoły, uczniowie muszą dokonać wyboru.
W 2. sezonie studenci wracają na uczelnię. Podczas gdy reszta Ameryki dostosowuje się do rządów żelaznej ręki Homelandera, na Uniwersytecie Godolkin pojawia się nowy, tajemniczy dziekan, który promuje program mający uczynić studentów potężniejszymi niż kiedykolwiek wcześniej. Cate i Sam są wychwalani jako bohaterowie, podczas gdy Marie, Jordan i Emma niechętnie wracają na studia, przytłoczeni miesiącami traumy i straty. Jednak trudno jest traktować imprezy i zajęcia jako priorytet, gdy między ludźmi a superbohaterami, zarówno na terenie kampusu, jak i poza nim, szykuje się wojna. Grupa odkrywa istnienie tajnego, sięgającego czasów założenia Uniwersytetu Godolkin programu, którego konsekwencje mogą być większe, niż im się wydaje. Co więcej, Marie okazuje się jego nieodłączną częścią.
